В Минпросвещения прокомментировали изучение в школах песен Газманова и Shaman

Минпросвещения: Список музыкальных произведений для изучения в школах пока формируется

Tекст: Вера Басилая

В Минпросвещения прокомментировали возможность включения песен Олега Газманова и Ярослава Дронова (Shaman) работает над созданием перечня музыкальных произведений, которые будут рекомендованы для изучения в школах. В настоящее время работа по формированию списка продолжается, и она ведется под руководством специальной рабочей группы. После окончательного составления перечня он будет вынесен на обсуждение профильными экспертами, представителями учительского сообщества и широкой общественности, передает ТАСС.

Ранее директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре упоминала, что творчество таких артистов, как Ярослав Дронов, известный как Shaman, и Олег Газманов, рассматривается для включения в список для изучения. Данный список будет адаптирован для различных возрастных групп учащихся.

Напомним, Минпросвещения поддержало идею дополнить уроки музыки песнями современных авторов, предполагается, что школьники будут изучать композиции группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей.