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Экс-министр цифрового развития Смоленской области обвинен в мошенничестве
Экс-главу Минцифры Смоленской области обвинили в мошенничестве на 11 млн рублей
Бывший министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 11 млн рублей при заключении государственных контрактов, сообщило следственное управление СК по региону.
Бывший министр создал из числа подчиненных сотрудников и руководства юридического лица организованную группу с целью заключения наибольшего количества государственных контрактов с данным предприятием, следует из сообщения СК в Max.
В СК добавили, что с 2022 по 2025 год министерство заключило с организацией более 50 госконтрактов, цены по девяти из которых были завышены на 8,8 млн рублей.
Кроме того, экс-министр дал указание руководителю подведомственного учреждения вместо закупки компьютерной техники потратить более 2,5 млн рублей на приобретение автомобиля и оборудования к нему для личного пользования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гособвинение запросило девять лет колонии для бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина по делу о мошенничестве.
В марте одному из бывших заместителей директора концерна «Калашников» предъявили обвинение в мошенничестве при поставках для Минобороны.