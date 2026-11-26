Экс-главу Минцифры Смоленской области обвинили в мошенничестве на 11 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Бывший министр создал из числа подчиненных сотрудников и руководства юридического лица организованную группу с целью заключения наибольшего количества государственных контрактов с данным предприятием, следует из сообщения СК в Max.

В СК добавили, что с 2022 по 2025 год министерство заключило с организацией более 50 госконтрактов, цены по девяти из которых были завышены на 8,8 млн рублей.

Кроме того, экс-министр дал указание руководителю подведомственного учреждения вместо закупки компьютерной техники потратить более 2,5 млн рублей на приобретение автомобиля и оборудования к нему для личного пользования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гособвинение запросило девять лет колонии для бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина по делу о мошенничестве.

В марте одному из бывших заместителей директора концерна «Калашников» предъявили обвинение в мошенничестве при поставках для Минобороны.