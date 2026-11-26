При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Полиция Петербурга задержала иностранца за кражу 14 млн рублей из Lamborghini
Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге 46-летнего гражданина сопредельного государства, подозреваемого в краже почти 14 млн рублей из салона Lamborghini, сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленобласти.
Местный житель сообщил о краже 17 ноября. Вечером того дня из его иномарки, припаркованной у дома девять по Корпусной улице, неизвестные похитили 13 млн 920 тыс. рублей.
По факту кражи возбудили уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«25 ноября около 06:00 мск в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального главка совместно с коллегами из Петроградского района в квартире одного из домов на Полевой Сабировской улице задержали подозреваемого в совершении преступления – 46-летнего гражданина сопредельного государства», – говорится в сообщении.
При обыске у задержанного обнаружили и изъяли 3,4 млн рублей и 1,7 тыс. долларов США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело против петербургского блогера, похитившего свыше 8,9 тыс. долларов под предлогом сбора средств для пенсионерки.
В начале месяца правоохранительные органы Петербурга задержали шестерых местных жителей, заставивших знакомого перевести им крупную сумму в криптовалюте.
В прошлом месяце полиция Петербурга задержала двух рецидивистов по подозрению в хищении автомобилей премиум-класса BMW и Lexus.