Tекст: Алексей Дегтярёв

Местный житель сообщил о краже 17 ноября. Вечером того дня из его иномарки, припаркованной у дома девять по Корпусной улице, неизвестные похитили 13 млн 920 тыс. рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«25 ноября около 06:00 мск в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального главка совместно с коллегами из Петроградского района в квартире одного из домов на Полевой Сабировской улице задержали подозреваемого в совершении преступления – 46-летнего гражданина сопредельного государства», – говорится в сообщении.

При обыске у задержанного обнаружили и изъяли 3,4 млн рублей и 1,7 тыс. долларов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело против петербургского блогера, похитившего свыше 8,9 тыс. долларов под предлогом сбора средств для пенсионерки.

В начале месяца правоохранительные органы Петербурга задержали шестерых местных жителей, заставивших знакомого перевести им крупную сумму в криптовалюте.

В прошлом месяце полиция Петербурга задержала двух рецидивистов по подозрению в хищении автомобилей премиум-класса BMW и Lexus.