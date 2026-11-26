При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
СК завершил расследование дела журналиста Лошака
СК: Завершено расследование дела журналиста Лошака об оправдании терроризма
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении журналиста Андрея Лошака (внесен в реестр иноагентов), которого обвиняют в публичном оправдании терроризма.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении журналиста Андрея Лошака, обвиняемого в публичном оправдании терактов на территории страны, сообщает СК в Max.
«Завершено расследование уголовных дел в отношении российского журналиста Андрея Лошака, который обвиняется в публичном оправдании терактов на территории России, а также гражданина Латвии Кавацса Виестурса, по данным следствия, повредившего в Риге памятник воинам Советской Армии», – заявили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что оба фигуранта объявлены в международный розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Лошака в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
Летом журналист Дмитрий Еловский был объявлен в розыск.
В прошлом году в розыск объявили журналиста Тихона Дзядко*.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом