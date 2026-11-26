СК заочно обвинил экс-главу генштаба ВСУ Корнийчука в карательных операциях

Tекст: Вера Басилая

«В ходе расследования фактов применения запрещенных средств и методов ведения войны установлена причастность бывшего начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Корнийчука... Корнийчуку заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск», – следует из сообщения СКР.

Следователи считают, что с 2014 года Корнийчук принимал участие в карательных военизированных операциях в Донбассе, а позже, став начальником генштаба, планировал их проведение. Эти действия привели к массовой гибели и ранениям мирных жителей ДНР и ЛНР.

Корнийчук занимал должность начальника генштаба ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года. Председатель СК Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ против мирных граждан и российских военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве вынес решение о заочном аресте бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Артура Артеменко по делу о применении запрещенных методов ведения войны в Донбассе.

В августе следствие установило причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича к организации преступлений против мирного населения в Донбассе.

Советник главы СК Александр Федоров сообщил о масштабном преследовании тысяч представителей киевских властей и радикальных группировок за совершение военных преступлений с 2014 года.