При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Мурашко сообщил о внедрении ИИ в систему маркировки лекарств
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в отечественную систему маркировки лекарственных препаратов начали внедрять технологии искусственного интеллекта для прогнозирования объемов продукции.
«Сегодня туда также решения внедряются искусственным интеллектом, нам еще нужно прогнозировать остатки объема, потому что если где-то выпадает из оборота, где-то дефицит возникает, чтобы и мы понимали, и производителям нужно своевременно говорить», – приводят слова Мурашко «Вести».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские фармацевтические компании начали применять искусственный интеллект для разработки новых препаратов.
В начале месяца заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о планах внедрить цифровой профиль пациента с использованием ИИ в 95% медицинских карт граждан к 2030 году.
В прошлом месяце Мурашко заявил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в ряде российских клиник.