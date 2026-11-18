От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Президент Южной Кореи назначил премию за поимку списывающих с помощью ИИ
Bloomberg: Сеул пообещал 74,9 тыс. долларов за выявление списывающих студентов
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал выплатить вознаграждение в размере 74,9 тыс. долларов любому, кто уличит студентов в списывании с помощью искусственного интеллекта на вступительных экзаменах в вузы.
Власти страны пошли на беспрецедентные меры для предотвращения использования гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ) на фоне череды громких скандалов. В частности, на днях абитуриент с лучшим результатом на экзамене по бухгалтерскому учету признался в использовании сложной схемы с ИИ и микрокамерой, пишет Bloomberg.
«Мы распорядились ввести новые стимулы для поощрения информирования о высокотехнологичном мошенничестве на экзаменах: вознаграждение в размере не менее 74,9 тыс. долларов за каждый случай», – заявил Ли Чжэ Мен. По его словам, сумма выплат может быть увеличена в зависимости от числа соучастников, а сообщившие о своих подельниках получат смягчение наказания.
Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук добавила, что нарушителей привлекут к строгой уголовной ответственности. Правительство также настаивает на введении десятилетнего запрета на пересдачу экзаменов для пойманных на списывании абитуриентов.
В день проведения экзаменов в центры тестирования направят сотни обученных распознавать гаджеты наблюдателей. Очки всех сдающих проверят на наличие функций ИИ, а пуговицы на одежде заклеят специальными стикерами во избежание скрытого ношения миниатюрных камер. Студентам разрешат использовать только графитные карандаши.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи запустило первую физическую базу трансформации искусственного интеллекта для вооруженных сил. Американская компания CrowdStrike сообщила о взломе банков страны китайским хакером с помощью инструментов на базе ИИ. Власти республики решили построить общество равного доступа к нейросетям с выдачей бесплатных ИИ-агентов каждому гражданину.