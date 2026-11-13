Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

ИИ доказал предел преимуществ квантовых компьютеров

NewScientist: ИИ Anthropic подтвердил пределы квантовых компьютеров

Tекст: Игорь Иножарский

Дэвид Туртуреан из стартапа Physical Superintelligence (PSI) с коллегами привлек модель Fable 5.2 от Anthropic для поиска строгого математического доказательства гипотезы Ааронсона–Амбайниса о границах квантового ускорения и получил результат, который был дважды улучшен и затем проверен формальной системой Lean, пишет New Scientist.

Гипотеза, сформулированная в 2011 году Скоттом Ааронсоном из Техасского университета в Остине и Андрисом Амбайнисом из Латвийского университета, касалась задач с огромными случайными битовыми строками, где нужно ответить «да» или «нет»; ученые предположили, что классические алгоритмы могут приблизиться к квантовым по эффективности и что квантовые компьютеры не получат там решающего преимущества.

Ключ к доказательству заключался в переводе проблемы в язык многочленов и использовании наработок ряда математиков; на основе вывода Fable 5.2 команда PSI подготовила полное доказательство, которое затем детально развернули и объяснили Гай Блан, Джордан Доктер, Кармен Страссле и Ли-Ян Тан из Стэнфордского университета, заявив, что новый результат заметно превосходит все предшествующие работы и «сплетен» из уже известных идей совершенно новым и более сложным способом.

«Это очень четкий математический вопрос, который имеет последствия для квантовых вычислений, и он был настолько труден, что я уже смирился, что сам его не решу», – сказал Андрис Амбайнис, тогда как Шахар Ловетт из Калифорнийского университета в Сан-Диего отметил, что новая работа дает математикам приемы, которые можно перенять и использовать, хотя ее практическое влияние на развитие реальных квантовых машин пока остается неочевидным.

По словам Скотта Ааронсона, доказательство лишь отсекает один, и без того маловероятный, путь поиска квантовых ускорений и не ставит крест на идее задач, где квантовые компьютеры будут незаменимы, а команда PSI и аналитик Мэттью Пайнс видят дальнейшую задачу ИИ уже не в «сбитии» известных проблем, а в формулировке и исследовании новых амбициозных вопросов в квантовой информатике и чистой математике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду физики столкнулись с неустранимыми ошибками при коррекции вычислений квантовых компьютеров, поставив под сомнение их практическое применение. В сентябре нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела доказательство теоремы Ферма в проверяемый компьютерный код менее чем за две недели. В мае криптовалютная индустрия готовилась к появлению квантовых машин, способных к 2030 году взламывать защитные коды биткоина.