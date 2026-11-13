Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.0 комментариев
Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia
Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia
Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.
Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.
Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.
В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.
Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.