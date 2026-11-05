Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России
Сбербанк стал одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент Владимир Путин.
«Сбер, безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта и по использованию, а это такое важное, я бы сказал, благородное направление оказания практической помощи людям», – заявил Путин.
Об этом он рассказал в четверг на совещании с членами правительства по видеосвязи, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин собрал совещание с правительством об использовании искусственного интеллекта для работы с обращениями россиян.
В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад Путину на эту тему.
На прошлой неделе Путин заявил о наличии в России всех компонентов для развития ИИ.