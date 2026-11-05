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    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    В Москве наладили производство «пухососов»
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 17:42 • Новости дня

    Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сбербанк стал одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент Владимир Путин.

    «Сбер, безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта и по использованию, а это такое важное, я бы сказал, благородное направление оказания практической помощи людям», – заявил Путин.

    Об этом он рассказал в четверг на совещании с членами правительства по видеосвязи, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин собрал совещание с правительством об использовании искусственного интеллекта для работы с обращениями россиян.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад Путину на эту тему.

    На прошлой неделе Путин заявил о наличии в России всех компонентов для развития ИИ.

    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    5 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

    Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

    Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

    В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

    Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.

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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    5 ноября 2026, 04:23 • Новости дня
    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде добавили статью о шпионаже

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданину Германии Николаю Гайдуку, обвиняемому в подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявили дополнительное обвинение в шпионаже.

    Об этом ТАСС стало известно из судебных материалов. Максимальное наказание по статье 276 УК РФ (шпионаж) составляет 20 лет лишения свободы.

    В 2024 году Центр общественных связей ФСБ сообщал о возбуждении в отношении Гайдука уголовного дела по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году ФСБ России задержала прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии гражданина Германии Николая Гайдука. Служба опубликовала видео с кадрами досмотра машины Николая Гайдука с замаскированной под шампунь жидкой взрывчаткой.

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    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

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    5 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мендель предрекла капитуляцию Украины при отказе от мирного соглашения

    Berliner Zeitung: Мендель предрекла капитуляцию Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что отказ Киева от мирного урегулирования конфликта приведет страну к безоговорочной капитуляции, заявила она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

    Украине придется капитулировать перед Россией, если власти страны не согласятся на мирное урегулирование, передает РИА «Новости».

    «Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», – цитирует РИА «Новости» Мендель, которая прокомментировала запланированные в Абу-Даби переговоры.

    По ее словам, многие на Западе ошибочно полагают, что Киев сможет одержать победу и вернуть территории. Мендель подчеркнула, что единственно возможной победой для Украины сегодня стало бы заключение реалистичного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Мендель уличила главу киевского режима в попытках впечатлить Путина. 

    В сентябре Мендель допустила сокращение европейскими странами финансовой поддержки Киева после скандальных заявлений Зеленского.

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    5 ноября 2026, 05:28 • Новости дня
    В Соцфонде назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году

    Соцфонд: В 2027 году оформить пенсию смогут мужчины 1962 года рождения

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщили в Социальном фонде России.

    «В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», – передает РИА «Новости» сообщение Соцфонда.

    В ведомстве уточнили, что для оформления пенсии по старости необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, не менее 30 пенсионных коэффициентов и достигнутый пенсионный возраст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд России сообщил о достижении среднего размера пенсии по старости в 30,2 тыс. рублей. В сентябре Минтруда заявило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году. Россиянам объяснили правила подготовки к пенсии.


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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 01:15 • Новости дня
    Кушнер назвал целью переговоров создание архитектуры безопасности

    Кушнер: США работают над устойчивым мирным соглашением по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон при участии всех сторон разрабатывает путь к прочному мирному соглашению по украинскому конфликту.

    Кушнер заявил, что, по указанию президента США, переговорщики прилагают все усилия, работая со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочной мирной сделке.

    «Наш фокус направлен не только на завершение этой ужасной войны, но и на более широкую архитектуру безопасности, необходимую для того, чтобы, когда боевые действия прекратятся, они никогда не возобновились», – написал он в соцсети X.

    Кушнер отметил конструктивное участие главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды в поиске решения.

    К посту Кушнер сделал репост сообщения Зеленского о полуторачасовом разговоре с ним и Стивеном Уиткоффом в преддверии трехстороннего формата переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. В субботу президент США сообщил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    Песков подтвердил проведение переговоров российской, американской и украинской делегаций 10 и 11 ноября.

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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 05:09 • Новости дня
    Следствие допустило разделение пропавшей семьи Усольцевых в походе

    Следователь допустила разделение пропавшей семьи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    Семья Усольцевых, пропавшая больше года назад в тайге Красноярского края, могла разделиться в походе из-за травмы одного из них или нападения медведя, сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК Яна Сырымбетова.

    «Возможно, Сергею стало плохо, он травмировался, сказал супруге выходить самой, выводить ребенка. Если на них напало дикое животное, допустим, тот же медведь, который водится в тех местах, спрогнозировать, как они себя повели – бросились врассыпную, напал на одного, другие убежали – тоже очень сложно», – заявила Сырымбетова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми. Следователи нашли паспорта пропавшей семьи у них дома. Во вторник правоохранительные органы сообщили об отсутствии следов семьи в осмотренных охотничьих избах в тайге. В тот же день СК исключил побег Усольцевых на вертолете.

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    5 ноября 2026, 04:01 • Новости дня
    Получившая медаль Пушкина переводчица из Южной Кореи рассказала о подарке Путину

    Переводчица подарила Путину переводы романов Достоевского

    Tекст: Катерина Туманова

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А подарила президенту России Владимиру Путину свою книгу переводов произведений Федора Достоевского.

    Переводчица перевела для южнокорейских читателей четыре знаменитых романа писателя: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы», передает РИА «Новости».

    «Я послала ему мою большую книгу. Он получил ее в конце апреля через Швыдкого (спецпредставителя президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова – прим. ВЗГЛЯД). Владимир Владимирович был очень благодарен», – рассказала Ким Чжон А.

    В среду переводчица получила из рук президента России высокую государственную награду – медаль Пушкина. Церемония награждения прошла в Кремле в День народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России вручил южнокорейской переводчице произведений Достоевского медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    Президент выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Москвы с зарубежными общественными деятелями. Медаль Пушкина получил также потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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