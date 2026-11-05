Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сбер, безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта и по использованию, а это такое важное, я бы сказал, благородное направление оказания практической помощи людям», – заявил Путин.

Об этом он рассказал в четверг на совещании с членами правительства по видеосвязи, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин собрал совещание с правительством об использовании искусственного интеллекта для работы с обращениями россиян.

В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад Путину на эту тему.

На прошлой неделе Путин заявил о наличии в России всех компонентов для развития ИИ.