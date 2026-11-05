Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Кузбасская шахта «Шерегешская» приостановила работу после подземного толчка
Шахта «Шерегешская» в Кемеровской области приостановила работу после подземного толчка, более 100 сотрудников вывели на поверхность.
«На шахте «Шерегешская» зарегистрировано геодинамическое явление (подземный толчок), более 100 сотрудников вывели на поверхность. <…> Шахта работу приостановила», – сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Евраз», которой принадлежит угольное предприятие.
Представитель компании добавил, что за последние десять лет на «Шерегешской» и «Таштагольской» шахтах зарегистрировано порядка 94 тыс. геодинамических явлений. Как отмечают эксперты, с понижением глубины и при увеличении добычи руды количество таких явлений в районе Горной Шории будет расти. В пресс-службе подчеркнули, что все необходимые меры для безопасности работников принимаются в полном объеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на юге Кемеровской области произошло землетрясение, которое привело к эвакуации горняков из шахты.
В прошлом месяце на шахте «Распадская» в Кемеровской области временно остановили работу после возгорания.
Весной в Кузбассе на шахте «Талдинская-Кыргайская» из-за превышения уровня угарного газа начали эвакуацию горняков.