Кузбасская шахта «Шерегешская» приостановила работу после подземного толчка

Tекст: Валерия Городецкая

«На шахте «Шерегешская» зарегистрировано геодинамическое явление (подземный толчок), более 100 сотрудников вывели на поверхность. <…> Шахта работу приостановила», – сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Евраз», которой принадлежит угольное предприятие.

Представитель компании добавил, что за последние десять лет на «Шерегешской» и «Таштагольской» шахтах зарегистрировано порядка 94 тыс. геодинамических явлений. Как отмечают эксперты, с понижением глубины и при увеличении добычи руды количество таких явлений в районе Горной Шории будет расти. В пресс-службе подчеркнули, что все необходимые меры для безопасности работников принимаются в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на юге Кемеровской области произошло землетрясение, которое привело к эвакуации горняков из шахты.

В прошлом месяце на шахте «Распадская» в Кемеровской области временно остановили работу после возгорания.

Весной в Кузбассе на шахте «Талдинская-Кыргайская» из-за превышения уровня угарного газа начали эвакуацию горняков.