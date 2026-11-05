Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации, организованной по призыву профсоюзов.
Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против манифестантов в Париже, передает РИА «Новости». Часть колонны на бульваре Вольтера оказалась окутана едким аэрозолем, в толпе слышны недовольные возгласы и сигналы гудков. Некоторые манифестанты получили ранения в результате действий силовиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на акции протеста во Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек.
Силовики в Лионе применили слезоточивый газ против бросавших камни участников акции против роста цен.
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