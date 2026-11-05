Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против манифестантов в Париже, передает РИА «Новости». Часть колонны на бульваре Вольтера оказалась окутана едким аэрозолем, в толпе слышны недовольные возгласы и сигналы гудков. Некоторые манифестанты получили ранения в результате действий силовиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на акции протеста во Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек.

Силовики в Лионе применили слезоточивый газ против бросавших камни участников акции против роста цен.

В воскресенье в ходе масштабных протестов против повышения стоимости жизни во Франции пострадали по меньшей мере 60 человек.