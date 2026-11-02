Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.5 комментариев
Прокуратура Варшавы начала получать заявления после событий вокруг КС
Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде Польши и ночного визита туда президента страны Кароля Навроцкого.
Ведомство получило несколько заявлений о возможных преступлениях в связи с событиями в Конституционном суде Польши, передает РИА «Новости». «В прокуратуру поступило несколько заявлений в связи с событиями в Конституционном суде», – сообщил журналистам представитель прокуратуры Петр Антони Скиба.
По его словам, заявления поступили от обеих сторон политического спора. Прокурор уточнил, что одна из жалоб касается появления президента Польши Кароля Навроцкого в Конституционном суде в ночь на субботу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич сообщил о намерении канцелярии президента Кароля Навроцкого обратиться в прокуратуру из-за нарушения его телесной неприкосновенности в здании Конституционного суда.
Президент Польши провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.
Политические партии не смогли прийти к единому мнению об участии в консультациях по ситуации с Конституционным судом.