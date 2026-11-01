Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
В Варшаве заявили о нарушении телесной неприкосновенности президента Польши
Канцелярия президента Польши сообщила о нарушении неприкосновенности Навроцкого
Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого обратится в прокуратуру из-за нарушения телесной неприкосновенности главы государства в здании Конституционного суда, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.
Канцелярия президента Польши направит в прокуратуру уведомление о нарушении телесной неприкосновенности Кароля Навроцкого в Конституционном суде, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio Wnet.
«Канцелярия президента предпримет действия, связанные с подачей заявлений. Произошло нарушение неприкосновенности президента», – заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.
Лешкевич назвал слова исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской, обвинившей президента в применении силы к судьям при посещении здания, попыткой «выстроить себе какую-то линию защиты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.
Партия бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.
Президент Польши Кароль Навроцкий созвал внеочередное заседание Совета парламентариев из-за политического кризиса.