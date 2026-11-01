Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
При ударе беспилотника в Донецке пострадали два человека
В результате удара беспилотного летательного аппарата по транспортному средству пострадали два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в Киевском районе в результате атаки БПЛА на транспортное средство пострадало два человека», – сообщил мэр в «Максе».
Кроме того, в результате еще одной атаки дрона в Куйбышевском районе города получило повреждения остекление частного жилого дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка частично отключилось электричество.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что победа России является единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.