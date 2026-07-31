СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки Вооруженных формирований Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пятницу в ДНР пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Краснодар – Донецк, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, в результате чего несколько пассажиров получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки на автобус в Белгородской области.

Ранее ведомство завело аналогичное дело по факту удара украинского беспилотника по пассажирскому транспорту в Брянской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неотвратимом наказании за обстрелы мирного населения в ДНР.