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    31 июля 2026, 13:20 • Справки

    Народные праздники и приметы на август 2026 года: что можно и нельзя делать

    Народный календарь августа 2026: Ильин день, три Спаса и Успение

    Народные праздники и приметы на август 2026 года: что можно и нельзя делать
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В августе 2026 года в народном календаре отмечают несколько важных дат: Ильин день, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, Успение Пресвятой Богородицы и день Флора и Лавра. Эти праздники связывали с завершением лета, урожаем, домашним благополучием, здоровьем, семейными обычаями и началом осенних работ. Рассказываем, какие народные праздники будут в августе 2026 года, что было принято делать в эти дни и каких запретов придерживались в старину.

    Главное – кратко

    • 2 августа 2026 года отмечают Ильин день – в народной традиции его считали важной границей лета.

    • 14 августа – Медовый Спас, или Первый Спас; в этот же день начинается Успенский пост.

    • 19 августа отмечают Яблочный Спас, связанный с Преображением Господним и освящением плодов.

    • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, большой церковный праздник и завершение Успенского поста.

    • 29 августа празднуют Ореховый Спас, который также называют Хлебным и Холщовым.

    • 31 августа вспоминают святых Флора и Лавра, которых в народной традиции считали покровителями лошадей.

    • Народные приметы августа лучше воспринимать как часть культурной памяти, а не как церковные правила или гарантированный прогноз.

    Народный календарь на август 2026 года: главные даты

    Август в народном календаре связан с урожаем, окончанием лета, началом заготовок и подготовкой к осенним работам. Самые известные даты месяца – Ильин день, три Спаса, Успение и день Флора и Лавра.

    Главные народные праздники августа 2026 года

    • 2 августа – Ильин день;

    • 14 августа – Медовый Спас;

    • 19 августа – Яблочный Спас;

    • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

    • 29 августа – Ореховый Спас;

    • 31 августа – Флор и Лавр.

    Эти даты находятся на стыке церковного и народного календаря. В церковной традиции они связаны с памятью пророка Илии, праздниками Спасителя, Успением Божией Матери и памятью святых. В народном быту к ним добавлялись обычаи, запреты, семейные правила, хозяйственные приметы и сезонные работы.

    Важно различать церковный смысл праздников и народные поверья. Церковь не рассматривает приметы как обязательные правила, но народный календарь помогает понять, как в старину связывали веру, труд, урожай и повседневную жизнь.

    Ильин день 2 августа 2026 года

    Ильин день отмечают 2 августа. В церковной традиции он связан с памятью пророка Илии, а в народном календаре воспринимался как один из главных рубежей лета.

    В крестьянском быту этот день считали временем осторожности и внутренней собранности. С Ильиным днем связывали уважительное отношение к воде, огню, домашним делам и природе. В народе верили, что после этой даты лето постепенно начинает уступать место осени, поэтому к празднику относились серьезно.

    Что можно делать на Ильин день:

    • сходить в храм;

    • помолиться;

    • заняться спокойными домашними делами;

    • помочь близким;

    • навести порядок в доме и хозяйстве;

    • провести день без лишней суеты.

    Что не принято делать на Ильин день:

    • купаться в открытых водоемах;

    • устраивать шумные гуляния;

    • ссориться;

    • сквернословить;

    • без необходимости заниматься тяжелой работой;

    • небрежно относиться к воде и огню.

    Запрет на купание – один из самых известных народных обычаев Ильина дня. Его не стоит воспринимать как церковное правило. Это именно народное поверье, связанное с представлениями о смене сезона и осторожности у воды.

    В 2026 году Ильин день приходится на воскресенье, поэтому многие верующие смогут начать день с богослужения, а затем провести его в кругу семьи.

    Медовый Спас 14 августа 2026 года

    Медовый Спас в 2026 году отмечают 14 августа. Его называют Первым Спасом, Маковеем или Мокрым Спасом. В церковном календаре день связан с Изнесением честных древ Животворящего Креста Господня, а в народной традиции – с медом, маком, водой и началом Успенского поста.

    К середине августа пасечники начинали собирать мед нового урожая. Его приносили в храм для благословения, а затем угощали родных, соседей, бедных и нуждающихся. Отсюда и народное название – Медовый Спас.

    Что можно делать на Медовый Спас:

    • посетить храм;

    • освятить мед;

    • приготовить постные блюда с медом и маком;

    • поделиться угощением;

    • помочь нуждающимся;

    • начать Успенский пост;

    • провести день спокойно и без излишеств.

    Что не принято делать на Медовый Спас:

    • ссориться;

    • отказывать в помощи;

    • устраивать непостные застолья;

    • злоупотреблять алкоголем;

    • выбрасывать освященные продукты;

    • относиться к освящению меда как к магическому обряду.

    В народе считалось, что на Первый Спас особенно важно проявить щедрость. Мед не только оставляли дома, но и раздавали тем, кто нуждался. Такой обычай связывали с благополучием семьи и добрыми отношениями с людьми.

    Поскольку с 14 августа начинается Успенский пост, праздничный стол должен быть умеренным. Главное содержание дня – не застолье, а молитва, благодарность за урожай и внимание к ближним.

    Яблочный Спас 19 августа 2026 года

    Яблочный Спас в 2026 году отмечают 19 августа. В церковном календаре это Преображение Господне – один из двунадесятых праздников. В народной традиции день связан с яблоками, плодами нового урожая, угощением близких и благодарностью за летние дары.

    На Яблочный Спас в храм приносили яблоки, виноград и другие плоды. После освящения их ели дома, раздавали родным, соседям и нуждающимся. В старину во многих местах старались не есть яблоки нового урожая до этого праздника, особенно в семьях, где строго придерживались народных обычаев.

    Что можно делать на Яблочный Спас:

    • посетить храм;

    • освятить яблоки и другие плоды;

    • приготовить яблочные блюда;

    • угостить близких;

    • поделиться урожаем;

    • помочь тем, кто нуждается;

    • загадать доброе желание при первом яблоке – как народное поверье.

    Что не принято делать на Яблочный Спас:

    • жадничать и никого не угощать;

    • ссориться;

    • выбрасывать освященные яблоки;

    • устраивать шумные застолья;

    • нарушать Успенский пост без необходимости;

    • воспринимать праздник только как повод для примет.

    Народная традиция связывала Яблочный Спас с добрыми делами. Освященными плодами делились не только с семьей, но и с теми, кто не имел своего урожая. Считалось, что щедрость в этот день приносит мир в дом.

    Из яблок готовили пироги, компоты, запеченные яблоки, варенье и постные угощения. Но церковный смысл праздника связан прежде всего с Преображением Господним, а не с самим обычаем есть яблоки.

    Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2026 года

    Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году отмечают 28 августа. В церковной традиции это большой богородичный праздник, посвященный окончанию земной жизни Божией Матери. В народном календаре Успение воспринимали как важную дату завершения Успенского поста и переход к новому этапу хозяйственных забот.

    С этим днем связывали семейное благополучие, уважение к матери, дому и старшим. После Успения в народном быту начинались новые работы, заготовки и подготовка к осени.

    Что можно делать на Успение:

    • посетить богослужение;

    • помолиться;

    • собраться с семьей;

    • помянуть ушедших близких добрым словом;

    • помочь родным;

    • завершить пост спокойно и без излишеств;

    • уделить внимание дому и старшим.

    Что не принято делать на Успение:

    • ссориться с родными;

    • обижать матерей и старших женщин;

    • устраивать грубые шутки;

    • превращать праздник только в повод для застолья;

    • злоупотреблять алкоголем;

    • подменять духовный смысл суеверными запретами.

    В народе Успение считали днем, когда особенно важно сохранить мир в семье. Ссоры, обиды и резкие слова воспринимались как плохой знак для дома.

    При этом бытовые запреты вроде «нельзя брать нож» или «нельзя ходить босиком» не являются церковными правилами. Для верующих главным остается молитва, участие в богослужении и уважительное отношение к празднику.

    Ореховый Спас 29 августа 2026 года

    Ореховый Спас отмечают 29 августа. Это третий августовский Спас. В церковном календаре день связан с Перенесением Нерукотворного Образа Спасителя, а в народной традиции – с орехами, хлебом нового урожая, ярмарками и холстами.

    Праздник также называют Третий Спас, Хлебный Спас и Холщовый Спас. К этому времени начинали собирать орехи, печь хлеб из зерна нового урожая, готовить запасы и торговать полотном.

    Что можно делать на Ореховый Спас:

    • посетить храм;

    • освятить орехи и хлеб;

    • испечь хлеб или пироги;

    • делать заготовки;

    • покупать и продавать ткани, холсты, домашние товары – как народная ярмарочная традиция;

    • благодарить за урожай;

    • делиться хлебом и угощением.

    Что не принято делать на Ореховый Спас:

    • лениться без причины;

    • отказываться от нужной работы по дому и хозяйству;

    • выбрасывать хлеб;

    • ссориться за столом;

    • небрежно относиться к еде;

    • жадничать;

    • забывать о благодарности за урожай.

    Особое отношение к хлебу – одна из главных тем Орехового Спаса. В народной традиции хлеб воспринимали как символ труда, достатка и Божьего благословения. Поэтому выбрасывать его или относиться к нему небрежно считалось плохим поступком.

    Ореховый Спас завершает череду августовских Спасов и в народном календаре открывает более плотный период осенних забот.

    Флор и Лавр 31 августа 2026 года

    День Флора и Лавра отмечают 31 августа. В церковной традиции это день памяти святых мучеников Флора и Лавра. В русской народной традиции их считали покровителями лошадей.

    В старину лошади были важнейшей частью хозяйства: на них пахали, перевозили грузы, ездили на ярмарки, убирали урожай. Поэтому к дню Флора и Лавра относились как к особому празднику заботы о домашних животных.

    Что можно делать 31 августа:

    • позаботиться о животных;

    • навести порядок в хозяйстве;

    • почистить стойла, двор, сарай;

    • хорошо накормить домашних животных;

    • поблагодарить тех, кто помогает в работе;

    • уделить внимание домашним питомцам – в современной адаптации традиции.

    Что не принято делать:

    • жестоко обращаться с животными;

    • перегружать лошадей и скот;

    • оставлять хозяйство без присмотра;

    • ссориться из-за домашних дел;

    • относиться к животным только как к рабочей силе.

    В народе верили, что в этот день нельзя обижать лошадей и заставлять их работать сверх меры. В современной городской жизни эту традицию можно понимать шире: как повод внимательнее отнестись к домашним животным и тем, кто зависит от заботы человека.

    Три Спаса в августе 2026 года: что означают народные названия

    В августе отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Слово «Спас» связано со Спасителем – Иисусом Христом. В народной культуре церковные праздники соединились с земледельческими обычаями, урожаем и сезонными работами.

    Три Спаса в августе 2026 года:

    • 14 августа – Медовый Спас;

    • 19 августа – Яблочный Спас;

    • 29 августа – Ореховый Спас.

    Медовый Спас связан с медом нового урожая, маком, водой и началом Успенского поста. Яблочный Спас – с Преображением Господним, яблоками и другими плодами. Ореховый Спас – с орехами, хлебом, холстами и завершением части летних работ.

    Народные названия делали церковный календарь понятным для крестьянского быта. Люди связывали праздники с тем, что происходило вокруг: поспевали яблоки, собирали мед, начинали заготавливать орехи, пекли хлеб из нового зерна.

    Но важно помнить: Спасы – не только праздники урожая. В церковном смысле их содержание связано со Спасителем, молитвой, благодарностью Богу и участием в богослужении.

    Что можно делать в народные праздники августа

    Народные праздники августа были связаны не только с запретами, но и с добрыми делами. В эти дни старались сохранять мир в семье, помогать нуждающимся, благодарить за урожай и внимательнее относиться к дому.

    В народные праздники августа можно:

    • молиться;

    • посещать храм;

    • помогать родным;

    • поддерживать нуждающихся;

    • делиться урожаем;

    • освящать мед, яблоки, орехи и хлеб;

    • готовить постные блюда в дни Успенского поста;

    • заниматься заготовками;

    • ухаживать за домом;

    • заботиться о животных;

    • мириться с близкими;

    • проводить день без лишней суеты.

    Особенно важной считалась щедрость. На Спасы было принято угощать не только родных, но и тех, кто жил беднее. На Успение старались избегать семейных ссор. На Флора и Лавра проявляли заботу о животных и хозяйстве.

    В современной жизни эти традиции можно воспринимать как напоминание о простых вещах: не забывать близких, не выбрасывать еду, благодарить за труд и помогать тем, кому трудно.

    Что нельзя делать в народные праздники августа

    Народные запреты августа чаще всего были связаны с уважением к дому, урожаю, старшим, животным и церковному календарю. Но их важно отделять от церковных правил.

    В народные праздники августа не принято:

    • ссориться;

    • жадничать;

    • отказывать в помощи;

    • выбрасывать освященные продукты;

    • нарушать пост без необходимости;

    • шумно отмечать церковные даты;

    • злоупотреблять алкоголем;

    • обижать старших и близких;

    • жестоко обращаться с животными;

    • небрежно относиться к хлебу;

    • воспринимать народные обычаи как магический способ «гарантировать» удачу.

    Церковь не поддерживает суеверное отношение к приметам. Нельзя считать, что одно бытовое действие автоматически принесет беду или счастье. Но народные традиции сохраняют культурную память о том, как люди в августе жили, работали, молились и готовились к осени.

    Поэтому лучше формулировать такие запреты аккуратно: «в народе не принято», «считалось нежелательным», «по поверью старались избегать». Это точнее, чем жесткие утверждения вроде «категорически нельзя».

    Народные приметы августа про дом, урожай и благополучие

    Погодные приметы августа лучше рассматривать отдельно, потому что это самостоятельная тема. В народном календаре были и другие поверья – о доме, урожае, благополучии, семье и отношении к труду.

    В народе верили:

    • поделиться первым медом на Медовый Спас – к достатку и добрым отношениям;

    • угостить яблоком на Яблочный Спас – к миру в доме;

    • не выбрасывать хлеб на Ореховый Спас – к уважению к труду и достатку;

    • помочь нуждающимся на Первый Спас – к благополучию семьи;

    • не ссориться на Успение – к миру в доме;

    • хорошо позаботиться о животных на Флора и Лавра – к крепкому хозяйству;

    • поделиться урожаем в августе – к добрым отношениям с соседями и родными.

    Такие приметы не нужно подавать как обещание результата. Правильнее говорить: «по поверью», «в народе считалось», «старались поступать так». В основе многих поверий лежал практический смысл: не жадничать, не портить продукты, уважать труд, поддерживать слабых и сохранять мир в семье.

    Кратко: народные праздники августа 2026 года

    Главные народные праздники августа 2026 года:

    • 2 августа – Ильин день: запреты на купание, уважение к воде, огню и осторожному поведению;

    • 14 августа – Медовый Спас: мед, мак, вода, начало Успенского поста и помощь нуждающимся;

    • 19 августа – Яблочный Спас: яблоки, плоды нового урожая, угощение близких и благодарность;

    • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы: семья, молитва, завершение поста, уважение к дому и старшим;

    • 29 августа – Ореховый Спас: орехи, хлеб, заготовки, ярмарки и уважение к урожаю;

    • 31 августа – Флор и Лавр: забота о животных и хозяйстве.

    Августовский народный календарь показывает, как в старину соединялись церковные даты, хозяйственные заботы, семейные правила и сезонные обычаи.

    Вопросы и ответы

    Какие народные праздники будут в августе 2026 года?

    В августе 2026 года отмечают Ильин день 2 августа, Медовый Спас 14 августа, Яблочный Спас 19 августа, Успение Пресвятой Богородицы 28 августа, Ореховый Спас 29 августа и день Флора и Лавра 31 августа.

    Какие три Спаса отмечают в августе?

    В августе отмечают Медовый Спас 14 августа, Яблочный Спас 19 августа и Ореховый Спас 29 августа. В народной традиции эти даты связаны с медом, яблоками, орехами, хлебом и благодарностью за урожай.

    Что нельзя делать в народные праздники августа?

    В народные праздники августа не принято ссориться, жадничать, отказывать в помощи, выбрасывать освященные продукты, нарушать пост без необходимости и небрежно относиться к хлебу, урожаю, дому и животным.

    Почему август называют месяцем трех Спасов?

    Потому что в августе подряд отмечают три праздника, народные названия которых связаны со Спасителем: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Эти даты соединили церковную традицию и земледельческие обычаи сбора урожая.

    Когда Ильин день в 2026 году?

    Ильин день в 2026 году отмечают 2 августа. В народной традиции этот день считали важной границей лета и связывали с запретом на купание в открытых водоемах.

    Когда Медовый Спас в 2026 году?

    Медовый Спас отмечают 14 августа. Его также называют Первый Спас, Маковей или Мокрый Спас. В этот же день начинается Успенский пост.

    Когда Яблочный Спас в 2026 году?

    Яблочный Спас отмечают 19 августа. В церковном календаре это Преображение Господне. В народной традиции в этот день освящали яблоки и другие плоды нового урожая.

    Когда Ореховый Спас в 2026 году?

    Ореховый Спас отмечают 29 августа. Его также называют Третий Спас, Хлебный Спас или Холщовый Спас.

    Когда день Флора и Лавра в 2026 году?

    День Флора и Лавра отмечают 31 августа. В народной традиции святых считали покровителями лошадей, поэтому день связывали с заботой о животных и хозяйстве.

    Какие приметы августа не связаны с погодой?

    К непогодным приметам августа относили поверья о доме, урожае и благополучии: на Спасы делились медом, яблоками и хлебом, на Успение старались не ссориться с родными, а на Флора и Лавра заботились о животных.

    Народные праздники августа 2026 года связаны с окончанием лета, урожаем, семейными обычаями и подготовкой к осени. Самые важные даты месяца – Ильин день, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, Успение Пресвятой Богородицы и день Флора и Лавра.

    Эти праздники объединяют церковную традицию и народный быт. На Спасы освящали плоды и делились урожаем, на Успение старались сохранять мир в семье, а на Флора и Лавра заботились о животных. Народные приметы стоит воспринимать как часть культурной памяти, а не как строгие правила или гарантированные предсказания.

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    • Народные праздники и приметы на август 2026 года: что можно и нельзя делать

      В августе 2026 года в народном календаре отмечают несколько важных дат: Ильин день, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, Успение Пресвятой Богородицы и день Флора и Лавра. Эти праздники связывали с завершением лета, урожаем, домашним благополучием, здоровьем, семейными обычаями и началом осенних работ. Рассказываем, какие народные праздники будут в августе 2026 года, что было принято делать в эти дни и каких запретов придерживались в старину.

    • Большие церковные праздники в августе 2026 года: православный календарь по дням

      В августе 2026 года православных верующих ждут несколько важных дат: Успенский пост, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и три народно-церковных Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. Рассказываем, какие большие церковные праздники отмечают в августе 2026 года, когда они выпадают и какие традиции с ними связаны.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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