  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 371 дрон ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как освободили от фашистов последний город России

    @ Александр Смирнов/РИА Новости

    31 июля 2026, 10:00 Мнение

    Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    Вован и Лексус назвали самым крупным пранк с Борисом Березовским

    Псков пал в самом начале войны – 9 июля 1941 года. Войдя в город, немцы стали наводить свои порядки. Расстрелы и повешения стали лишь верхушкой айсберга. Оккупанты на ходу создавали экономическую систему. Она базировалась на двух принципах: 1) выкачать из местного населения как можно больше ресурсов прямо сейчас, 2) как можно сильнее сократить численность этого населения за десяток-другой лет.

    Делалось это не всегда прямыми убийствами. Нацистское руководство понимало, что физическая ликвидация людей потребует слишком много сил – надо будет снимать войска с фронта.

    Поэтому враг действовал другими методами. Сжечь дома в деревне и взорвать колодец – население из женщин, детей и стариков само вымрет в зиму. Ввести огромные штрафы за все подряд, изъять продовольствие, угнать местных на работы в Германию или в трудовой лагерь. В ряде случаев выходило так, что оккупированные псковичи питались едва ли не хуже, чем жители Ленинграда в худшие блокадные месяцы. Такая политика была направлена на создание экономической депрессии. Пока русские заняты выживанием, они не рожают детей – и в итоге естественным образом освобождают землю для немецких колонистов.

    Уже в наши дни Псковский областной суд, вынося решение о признании геноцида в годы оккупации, отметил, что прямым и непосредственным образом немцы убили 75 тысяч человек гражданского населения региона. При этом из довоенного населения Псковской области в 1,5 миллиона человек к 1945 году в силу разных причин осталось лишь около 500 тысяч. К 1950 году вернулись далеко не все – в области проживало около миллиона человек, а потом их становилось только меньше. Политика нацистов давала результаты – разрушение инфраструктуры, плохое питание, разрушение семей в самые тяжкие годы надорвали людей и задали устойчивый тренд на депопуляцию региона и после войны.

    Спасти древний город

    Псковщину надо было спасать, и как можно быстрее.

    Псковская наступательная операция стартовала 9 марта 1944 года. Но, несмотря на все усилия, предпринимаемые войсками Ленинградского фронта, к 15 апреля удалось продвинуться лишь на 13 километров. Псков освобожден не был.

    Причин тому множество – от слякоти и распутицы до усталости войск. Не последними из них были и германские укрепления – линия "Пантера", северная часть Восточного вала, который Гитлер рассчитывал использовать для того, чтобы остановить продвижение Красной армии на запад.

    «Пантера» включала в себя множество железобетонных дотов, но по оборонительной силе все равно уступала многим линиям укреплений своей эпохи. Впрочем, как научили бесчисленные сражения Второй мировой, никакая линия не могла выдерживать наступление сама по себе. Все зависело от качества, мотивированности и количества опиравшихся на нее войск. В марте-апреле 1944 года с этим у немцев все еще было в порядке.

    А потом наступил июль, который принес совсем другие результаты. 11 июля стартовала уже Псковско-Островская операция. Наступал 3-й Прибалтийский фронт – его образовали из армий южного крыла Ленинградского. «Пантеру» прорвали уже 17 июля. Направление советского наступления было очевидным. С севера город надежно прикрывался Псковским и Чудским озерами и рекой Великая, которая со стороны озер имела ширину 450-650 метров. Значит, русские могли идти только с юга, где река была значительно уже.

    Именно это и сделали. И очевидность направления русского наступления немцев не спасла. Две советские армии, 1-я ударная и 54-я, широким фронтом огибали Псков, выходя к городу Тарту. Этим создавался задел для последующего наступления на Прибалтику. Сочтя, что противник оттянул достаточно резервов, пытаясь остановить этот обход, командование фронта ввело в бой две оставшиеся армии. 67-я действовала южнее Пскова – 21 июля ее части овладели небольшим городом Остров. На следующий день в бой пошла 42-я армия – она вместе с подразделениями 67-й и освободила Псков.

    Тут не возникло никаких эпических котлов – противник, быстро сориентировавшись в обстановке, начал организованное отступление. Врага гнали из Псковской области до конца июля, когда была завершена операция – и в итоге выгнали. Но даже в таком виде, без блистательных окружений, налицо контраст – упорная, решительная оборона фашистов в марте-апреле и поспешное отступление на запад в июле – пока хуже не стало. В чем же причина?

    Взаимозависимость

    А ларчик открывался просто. Еще за несколько недель до начала Псковско-Островской операции южнее, в Белоруссии, началось самое успешное советское наступление за всю войну. Операция «Багратион», стартовавшая 22 июня 1944 года, принесла самое масштабное и неожиданное поражение за всю историю Германии.

    Немцы, ожидавшие главного удара на Украине, неверно расставили свои силы. У занимавшей Белоруссию немецкой группы армий «Центр» практически не было авиации и подвижных соединений, которые могли бы реагировать на удары в маневренной войне. Поэтому, когда из казавшихся непроходимыми болот выскочили танки Рокоссовского, враг вначале впал в ступор. А потом судорожно начал хвататься за все, что было под рукой. Лишь бы подпереть позиции, влить свежую кровь, не дать русским устроить котел уровня 1941 года, но «наоборот».

    Оборонявшая район Пскова 18-я армия вермахта была вынуждена перенаправить некоторые свои дивизии в попытке спасти группу армий «Центр». Все тщетно. При этом сама 18-я армия, учитывая, что фронт на юге был даже не прорван, а просто обрушился, не могла рассчитывать ни на какие серьезные подкрепления. Мало того, немцы были вынуждены учитывать то, что произошло с группой армий «Центр» и выправлять фронт, не оставляя выступов, которые русские могли бы срезать, поймав в котел неторопливую пехоту. 

    Именно поэтому противник вместо того, чтобы упорствовать в обороне Пскова, счел за благо отойти на новые рубежи, пока не стало хуже.

    Чем учит эта история? В первую очередь, тому, что в индустриальной войне борьба ведется не за квадратные километры и не за территории как таковые. Война ведется за то, чтобы разгромить или обескровить вражескую армию, в то же время сохранив боеспособность собственных войск. Псков показывает это довольно ярко – безуспешные попытки освободить город в марте-апреле и успех в июле 1944-го. Почему? Потому что как только произошло страшное на одном участке германского фронта, врагу резко поплохело и на других участках. Что создало возможности – и вожделенные квадратные километры упали в руки гораздо проще и быстрее.

    Не изменился этот принцип и сегодня. Ключ к победе именно там, в состоянии вражеской армии. И любая «избушка лесника» ценна не сама по себе – а тем, насколько она вынуждает противника расходовать ограниченные ресурсы в недешевых контратаках. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева
    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    Радикалы на Украине оказались недовольны снижением темпов мобилизации

    Что помогает Северному морскому пути быть нарасхват

    Северный морской путь стал активнее использоваться для поставок российской нефти. В этом году судоходство здесь станет более масштабными, чем раньше. Помогает этому нездоровая геополитическая ситуация. Но основная угроза исходит не от хуситов в Красном море, как пытаются представить западные СМИ. Кто и что помогает Севморпути наращивать грузоперевозки? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками

    США начали делать первые военно-технические выводы из ряда неудач в конфликте с Ираном. И прежде всего – из того, что северо-восток этой страны остался почти неприкосновенным для летчиков американских авианосцев. Как ВМС США планируют решить эту проблему и почему перед нами весьма интересный подход к внедрению беспилотников? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации