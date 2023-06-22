Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

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22 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен

Байден назвал диктатором своего старого и даже доброго знакомого Alex Brandon/AP/ТАСС
Между Вашингтоном и Пекином очередной скандал: Джо Байден назвал китайского руководителя диктатором, а МИД КНР обвинил американцев в поисках поводов для конфликта с Китаем. Меж тем еще накануне казалось, что визит госсекретаря США в Китай завершился относительно успешно и стороны выбрали плохой мир вместо хорошей ссоры. Что же произошло?  Подробности...
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Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

В День памяти и скорби мы по-прежнему открываем новые имена героев Великой Отечественной Михаил Терещенко/ТАСС
22 июня – не только трагический день начала Великой Отечественной. Этот день был ознаменован и подвигами красноармейцев, давших первый бой врагу на границе. Благодаря советским и немецким военным документам удалось узнать имена некоторых героев первого дня войны, которые до последнего времени пребывали в забвении. Подробности...
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Угрозы финнов в адрес Африки сыграют России на руку

Финляндии не нравятся поддерживающие Россию страны Африки Антон Денисов/РИА Новости
Небольшая и до последнего времени нейтральная Финляндия вздумала угрожать очень далеким от нее странам. Речь идет о странах так называемого Глобального Юга – представителях Африки и Южной Америки. Финнам не нравится, что эти государства нейтральны в украинском конфликте, а иногда даже поддерживают Москву. Однако действия Хельсинки, как ни парадоксально, пойдут России только на пользу. Каким же образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...

Почему Гитлер напал на Советский Союз

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Спустя 82 года после нападения Гитлера у Запада по-прежнему нет других причин воевать с Россией, кроме идеологических. Только победив цивилизаторский миф в головах западных европейцев, мы сможем избавить себя от нашествий. Но сначала, конечно, придется победить этот миф в самих себе. Подробности...
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне как генералам, так и политикам. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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    Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

    Тимур Шерзад
    журналист
    22 июня 2023, 11:50

    1943 год прошел в новой для РККА обстановке. Силы противника были подорваны уже достаточно, чтобы Красная армия выдержала летнее наступление вермахта. На этот раз, не дожидаясь зимы, русские принялись наносить по немцам чувствительные и успешные удары, отвоевывая все большую и большую территорию.

    Но не везде все шло одинаково хорошо. Наибольших успехов удалось достичь на территории Украины. Севернее, в Белоруссии, дела шли не так хорошо. Там, в лесах и болотах, немцам удалось выстроить крепкую оборону. РККА предпринимала одну наступательную операцию за другой, но Витебск и Могилев продолжали оставаться недостижимыми целями.

    К 1944 году начало ощущаться истощение сил Советского Союза. 1943-й был победоносным. Но Красная армия теряла больше бойцов, чем могла себе позволить. Если бы 1944-й прошел в том же духе, о походе на Берлин можно было бы забыть – не позволили бы людские резервы. Европу заняли бы союзники, чей потенциал не был подорван смертельной и длительной сухопутной схваткой с Третьим рейхом. Политический расклад после войны оказался бы совсем другой – и СССР бы никогда не стал сверхдержавой.

    Чтобы не допустить всего этого, требовался сильный комбинационный ход, который не просто отыграл бы у врага важную позицию, а перевернул всю доску со стоящими на ней фигурами.

    И Белоруссия, где раньше случались только неудачи, парадоксальным образом предоставляла такое решение.

    Фото: Евгений Халдей/ТАСС

    Оперативная внезапность

    Логика немцев была проста. В 1943-м основные советские успехи получились на Украине. Там местность больше подходит для наступления, а не для обороны. В Белоруссии, напротив, леса и болота, где русские уже пробовали идти вперед, и у них не получилось. Значит, там, скорее всего, с обороной все будет в порядке.

    Поэтому немцы собрали большую часть подвижных соединений на Украине. Танки и авиация, необходимые для контрударов, ждали наступление Красной армии именно там. Если бы Красная армия скрытно сосредоточила свои танки и авиацию в Белоруссии и нанесла бы идеальный удар именно там, то у нее создалось бы уникальное преимущество в маневренных частях в зоне наступательной операции. Это позволило бы окружить ни много ни мало всю группу армий «Центр», а не одну армию, как это было в Сталинграде.

    Оставался вопрос – как именно добиться идеального удара? Решался он просто. До этого попытки наступления в Белоруссии были второстепенными – как по задействованным силам, так и по уровню командующих. Теперь же Ставка насыщала этот участок фронта техникой и отправляла туда лучших генералов. Операцию, получившую название «Багратион», реализовывали в том числе такие «звезды», как Жуков, Василевский и Рокоссовский.

    Решение было смелым. Но благодаря этой смелости на начальном этапе операции удалось получить превосходство по танкам в два десятка раз, и в десять раз по самолетам. Еще более неустойчивым положение немцев делало принципиальное отсутствие у них стратегических резервов. Они уже выложили все карты на стол, и влиять на происходившее в Белоруссии могли, только ослабляя другие участки фронта.

    Как по нотам

    22 июня 1944 года отгремела разведка боем, а на следующий день началось большое наступление. Советские военачальники понимали ограниченную пропускную способность дорог среди лесов и болот и наносили сразу два главных удара. Так не только получалось продвигаться сразу на обоих флангах – РККА избегала столпотворения и проблем со снабжением на узких и немногочисленных дорогах Белоруссии.

    Взлом германской обороны прошел успешно – сказалась тщательная подготовка на фоне усыпления прошлыми неудачами РККА бдительности немцев.

    Первые же дни наступления принесли плоды. Была перерезана важнейшая железнодорожная линия между Витебском и Оршей. Разгромлена 3-я танковая армия вермахта – одна из четырех армий «Центра». В германском фронте образовалась огромная дыра – туда советское командование тут же бросило свою 5-я танковую армию. Ее танкисты стремительно перерезали стратегически важное Минское шоссе, набросившись на беззащитные тыловые части врага. Счет автомашин и повозок, уничтоженных в этом избиении, шел на тысячи.

    Немцы опомнились и 24 июня уже начали отправлять в Белоруссию дополнительные танки и самолеты. Но сделать это мгновенно было нельзя, а стремительное продвижение Красной армии постоянно меняло обстановку и создавало новые угрозы. 28 июня командовать группой армий «Центр» был назначен фельдмаршал Модель, которого Гитлер считал гением обороны.

    Впрочем, палочки-выручалочки уже не работали – фронт был прорван, и стрелки советских ударов возводили вокруг германских частей стенки новых котлов. Теперь немцы оказались как будто бы в 1941 году, но на этот раз в другой роли. Их истощенные части кое-как прорывались из окружения, но вскоре попадали в новое – просто потому, что у русских уже было больше подвижных соединений. И они очень быстро двигались на запад.

    Противник пытался противопоставить этому тактику фестунгов – «крепостей». Подходящие для обороны города занимались обреченным на окружение и уничтожение гарнизоном, который просто держал их до последнего, как перекресток дорог. Так немцы планировали затруднить снабжение советских войск, но в итоге этого оказалось недостаточно.

    Не так сильно, как раньше, играл и другой козырь неприятеля – «Тигры» и «Пантеры». Красная армия уже была насыщена самоходками с мощными орудиями. Произошло и массовое перевооружение танкового парка – старые Т-34 с 76-миллиметровой пушкой получили новую башню и серьезное 85-миллиметровое орудие. Лоб «Тигра» теперь пробивался где-то метров с 800-т. И, главное, таких танков теперь было по-настоящему много – советские танкисты перестали бояться германского «зверинца». 

    Под ударами русских танков немцы отступали все дальше на запад. Но делать им это спокойно не давала советская авиация – она постоянно «висела» над колоннами и громила их, заход за заходом.

    Наступательный порыв Красной армии иссяк в самом конце лета, 29 августа 1944 года. Советские части были истощены, техника требовала ремонта, было необходимо накопить запас снарядов, дождаться возвращения раненых из госпиталей. К этому моменту можно было сказать, что тот самый комбинационный ход Ставки завершился полным успехом. Безвозвратные потери противника превысили полмиллиона человек, а РККА прошла через всю Белоруссию и стояла уже на территории Польши.

    Это было самое тяжелое военное поражение за всю историю Германии – так крепко немцев еще никто не бил. 

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