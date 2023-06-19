Украинские фейки испортились

В последние дни украинские пропагандисты отметились рядом информационных вбросов крайне низкого качества. Так, украинские Telegram-каналы и СМИ как под копирку написали о том, что дамбу Каховской ГЭС взорвала 205-я мотострелковая бригада РФ – и сама же, мол, себя выдала. Однако вскоре выяснилось, что эта дезинформация была опубликована на фейковом Telegram-канале, созданном ципсошниками. Еще одна «радостная новость», которая разлетелась по украинскому интернету – «смерть» депутата Госдумы России Адама Делимханова, который якобы погиб в Запорожской области. Это тоже оказалось чистым фейком. Его первоисточником, судя по всему, является публикация бывшего донецкого журналиста, который бежал в Киев в 2014 году и активно поддерживал АТО.

Информацию о смерти он якобы получил от знакомых украинских разведчиков. Хотя более вероятно, что вброс сделан просто по приказу сверху. И вишенка на торте от заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. Она заявила, что потери российской армии в пять-восемь раз больше, чем украинской. Такая математика от пани замминистра вызвала скепсис даже в украинских Telegram-каналах. Где тогда глубокие прорывы на фронте? Где кадры с сожженными танками Т-90? По факту Маляр просто нагло врала и прекрасно это осознавала. Но расчет-то простой: кто-то не поверит, но самые упоротые, готовые поверить во все, что говорит ЗЕ-команда, вполне могут и поверить – и начать нести это в массы.

Почему украинская пропагандистская машина начала производить топорные фейки, которые разоблачаются мгновенно, а украинские топ-чиновники опустились до глупейшей лжи? Раньше фейки были гораздо «качественнее», да и вообще в информационной сфере украинцы работать умеют. Кроме того, к их услугам знания и опыт западных специалистов в информационно-психологической войне.

Думаю, все дело в том, что неудачи контрнаступления ВСУ приводят к серьезным поражениям Украины на информационном фронте. И огромному количеству видео- и фотоматериалов с уничтоженной натовской техникой украинским пропагандистам просто нечего противопоставить. Но есть видео, где русский солдат идет по степи, вокруг лежат трупы украинских «героев», стоят подбитые БМП Bradley с еще работающими моторами, затем он подходит к подбитому танку Leopard и говорит, что не так уж страшна эта техника, мы ее уничтожаем и будем уничтожать. И один такой ролик имеет влияние на умы людей куда больше, чем тысячи постов украинских блогеров. Причем на Украине это видео тоже смотрят. ЗЕ-пропагандисты пытаются либо не замечать подобные документальные материалы, либо объявляют их российскими фейками. Но и украинские солдаты выкладывают фото и видео с подбитой и сгоревшей натовской техникой. И это уже российской дезой не объявишь. Соответственно украинское общество получает информацию о том, что дела на фронте у ВСУ идут совсем не так, как им сообщают пропагандистские каналы, а других на Украине не осталось.

На Украине люди зомбированы, но когда солдаты как российской армии, так и украинской выкладывают в сети видеодоказательства тяжелых боев, уничтожения натовской техники, многие призадумаются о том, что пропагандистская ЗЕ-картинка и реальность – вещи разные, а часто даже не совместимые. А это очень опасно для майданного режима. Власть Зеленского держится на обещании скорой «перемоги» над Россией. Достаточно вспомнить, как Алексей Арестович, тогда еще штатный пропагандист Зеленского, в 2022 году обещал украинцам победу через две недели. Последние месяцы в преддверии контрнаступления жителей Украины убеждали, что полученное от Запада новое оружие обеспечит победу. Особенно пиарили немецкие танки Leopard-2 – а в реальности оказалось, что они не только хорошо горят, но даже в грязи застревают. Вероятно, неудачное применение этих танков на Украине стало неприятным сюрпризом не только для ЗЕ-команды, но и для западных военных специалистов, которые авансом назвали Leopard лучшим танком в мире. Очередное чудо-оружие, обещанное украинцам, оказалось не таким уж чудом. Так уже было и с противотанковыми комплексами «Джавелин», и с беспилотниками «Байрактар». В честь них на Украине даже детей называли.

Еще со времен госпереворота 2014 года майданная власть создавала информационный пузырь, в котором существовало большинство жителей Украины. Их убеждали, что Россия – враг, что Украина – часть западной цивилизации, что скоро Украина будет в ЕС, а еще немного погодя – и в НАТО. После начала СВО жителей упорно убеждают, что с Украиной весь мир. После относительных успехов ВСУ осенью 2022 года начали говорить, что у них самая сильная армия мира. Похоже, украинские пропагандисты и сами поверили в это, потому что их план информационного сопровождения контрнаступления был очень простым. Дождаться успехов ВСУ и объявить о начале контрнаступления. Судя по всему, плана Б на случай провала военной операции у украинских информационных «войск» просто не было. Для майданного режима самое страшное, если этот информационный пузырь, слепленный из обещаний и лозунгов, начнет давать трещины. Сейчас жители Украины смотрят на реальность из этого пузыря и верят, что завтра победа, послезавтра ЕС примет Украину с распростертыми объятиями, а через неделю вся страна заживет как Норвегия, на худой конец – как Германия. ЕС и страны Запада представлены в этой системе ценностей как некий образ рая, куда нужно стремиться, а хорошая жизнь в будущем – это награда за все страдания. Но когда эта вера исчезнет, наступит жуткое разочарование и злость. И это породит бунты, которые сметут любой режим.

Боевые действия и информационная война неразрывно связаны друг с другом. Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами. А ролик, упомянутый выше, с солдатом на поле и уничтоженной техникой, в информационно-психологической плоскости можно сравнить с победой на поле боя. Такие видео деморализуют население страны противника и вдохновляют собственное.