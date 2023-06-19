Украинские фейки испортились

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19 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:50  |  vz.ru
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Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия построит в разы больше торговых судов в следующие пять лет Михаил Голенков/РИА Новости
Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России в торговле с дружественными странами.  Подробности...
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Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

Встреча африканской делегации с Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги? Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

Мигранты перебираются в ЕС через Средиземное море AP/TASS
Уже целые сектора экономики не могут обойтись без мигрантов, а некоторые профессии без них вообще перестанут существовать. Речь, правда, идет не о России, а Франции, где обсуждаются радикальные поправки в миграционных законах – вплоть до изменений конституции страны. О чем именно идет речь и почему в итоге французы дадут мигрантам лишь послабления? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Украинские фейки испортились

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами. Подробности...

Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия, Иран, Катар и Туркменистан – занимают соответственно первое, второе, третье и пятое места в мире по доказанным запасам природного газа, что, как и в случае с ОПЕК и нефтью, соответствует 2/3 от мировых запасов. Подробности...

Они начали эту бойню в 2014-м

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы похоронили десятки подопечных, чьи жизни посыпались после 2014-го. Кто без дома, кто без здоровья и родственников. И все эти люди – пыль на сапогах для западного мира, ничто для наших либералов, которые радеют за Украину. Подробности...
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Украинские фейки испортились

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    19 июня 2023, 12:46

    В последние дни украинские пропагандисты отметились рядом информационных вбросов крайне низкого качества. Так, украинские Telegram-каналы и СМИ как под копирку написали о том, что дамбу Каховской ГЭС взорвала 205-я мотострелковая бригада РФ – и сама же, мол, себя выдала. Однако вскоре выяснилось, что эта дезинформация была опубликована на фейковом Telegram-канале, созданном ципсошниками. Еще одна «радостная новость», которая разлетелась по украинскому интернету – «смерть» депутата Госдумы России Адама Делимханова, который якобы погиб в Запорожской области. Это тоже оказалось чистым фейком. Его первоисточником, судя по всему, является публикация бывшего донецкого журналиста, который бежал в Киев в 2014 году и активно поддерживал АТО.

    Информацию о смерти он якобы получил от знакомых украинских разведчиков. Хотя более вероятно, что вброс сделан просто по приказу сверху. И вишенка на торте от заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. Она заявила, что потери российской армии в пять-восемь раз больше, чем украинской. Такая математика от пани замминистра вызвала скепсис даже в украинских Telegram-каналах. Где тогда глубокие прорывы на фронте? Где кадры с сожженными танками Т-90? По факту Маляр просто нагло врала и прекрасно это осознавала. Но расчет-то простой: кто-то не поверит, но самые упоротые, готовые поверить во все, что говорит ЗЕ-команда, вполне могут и поверить – и начать нести это в массы.

    Почему украинская пропагандистская машина начала производить топорные фейки, которые разоблачаются мгновенно, а украинские топ-чиновники опустились до глупейшей лжи? Раньше фейки были гораздо «качественнее», да и вообще в информационной сфере украинцы работать умеют. Кроме того, к их услугам знания и опыт западных специалистов в информационно-психологической войне.

    Думаю, все дело в том, что неудачи контрнаступления ВСУ приводят к серьезным поражениям Украины на информационном фронте. И огромному количеству видео- и фотоматериалов с уничтоженной натовской техникой украинским пропагандистам просто нечего противопоставить. Но есть видео, где русский солдат идет по степи, вокруг лежат трупы украинских «героев», стоят подбитые БМП Bradley с еще работающими моторами, затем он подходит к подбитому танку Leopard и говорит, что не так уж страшна эта техника, мы ее уничтожаем и будем уничтожать. И один такой ролик имеет влияние на умы людей куда больше, чем тысячи постов украинских блогеров. Причем на Украине это видео тоже смотрят. ЗЕ-пропагандисты пытаются либо не замечать подобные документальные материалы, либо объявляют их российскими фейками. Но и украинские солдаты выкладывают фото и видео с подбитой и сгоревшей натовской техникой. И это уже российской дезой не объявишь. Соответственно украинское общество получает информацию о том, что дела на фронте у ВСУ идут совсем не так, как им сообщают пропагандистские каналы, а других на Украине не осталось.

    На Украине люди зомбированы, но когда солдаты как российской армии, так и украинской выкладывают в сети видеодоказательства тяжелых боев, уничтожения натовской техники, многие призадумаются о том, что пропагандистская ЗЕ-картинка и реальность – вещи разные, а часто даже не совместимые. А это очень опасно для майданного режима. Власть Зеленского держится на обещании скорой «перемоги» над Россией. Достаточно вспомнить, как Алексей Арестович, тогда еще штатный пропагандист Зеленского, в 2022 году обещал украинцам победу через две недели. Последние месяцы в преддверии контрнаступления жителей Украины убеждали, что полученное от Запада новое оружие обеспечит победу. Особенно пиарили немецкие танки Leopard-2 – а в реальности оказалось, что они не только хорошо горят, но даже в грязи застревают. Вероятно, неудачное применение этих танков на Украине стало неприятным сюрпризом не только для ЗЕ-команды, но и для западных военных специалистов, которые авансом назвали Leopard лучшим танком в мире. Очередное чудо-оружие, обещанное украинцам, оказалось не таким уж чудом. Так уже было и с противотанковыми комплексами «Джавелин», и с беспилотниками «Байрактар». В честь них на Украине даже детей называли.

    Еще со времен госпереворота 2014 года майданная власть создавала информационный пузырь, в котором существовало большинство жителей Украины. Их убеждали, что Россия – враг, что Украина – часть западной цивилизации, что скоро Украина будет в ЕС, а еще немного погодя – и в НАТО. После начала СВО жителей упорно убеждают, что с Украиной весь мир. После относительных успехов ВСУ осенью 2022 года начали говорить, что у них самая сильная армия мира. Похоже, украинские пропагандисты и сами поверили в это, потому что их план информационного сопровождения контрнаступления был очень простым. Дождаться успехов ВСУ и объявить о начале контрнаступления. Судя по всему, плана Б на случай провала военной операции у украинских информационных «войск» просто не было. Для майданного режима самое страшное, если этот информационный пузырь, слепленный из обещаний и лозунгов, начнет давать трещины. Сейчас жители Украины смотрят на реальность из этого пузыря и верят, что завтра победа, послезавтра ЕС примет Украину с распростертыми объятиями, а через неделю вся страна заживет как Норвегия, на худой конец – как Германия. ЕС и страны Запада представлены в этой системе ценностей как некий образ рая, куда нужно стремиться, а хорошая жизнь в будущем – это награда за все страдания. Но когда эта вера исчезнет, наступит жуткое разочарование и злость. И это породит бунты, которые сметут любой режим.

    Боевые действия и информационная война неразрывно связаны друг с другом. Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами. А ролик, упомянутый выше, с солдатом на поле и уничтоженной техникой, в информационно-психологической плоскости можно сравнить с победой на поле боя. Такие видео деморализуют население страны противника и вдохновляют собственное.

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