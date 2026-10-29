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    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

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    29 октября 2026, 18:14 • Новости дня

    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России

    Шадаев: Кибермошенничество в России за восемь месяцев сократилось на 30%

    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России
    @ Lisa Forster/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уровень преступности в сфере кибер- и телефонного мошенничества в России в январе–августе снизился более чем на 30% в годовом выражении, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    Глава ведомства сообщил об уменьшении числа таких преступлений на 150 тысяч за восемь месяцев, передает РИА «Новости». «Пока у нас есть хорошая новость, что преступность в сфере кибермошенничества, телефонного мошенничества, за восемь месяцев 2026 года уменьшилась на больше чем 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого», – заявил Шадаев на форуме Kazan Digital Week.

    По его словам, снижение уровня преступности стало возможным благодаря мерам и механизмам, реализованным Минцифры для борьбы с мошенничеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД сообщило об использовании мошенниками фейковых адвокатов для обмана россиян.

    В начале месяца постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о замалчивании западными странами деятельности украинских кибермошенников.

    Летом в России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством.

    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья

    Посол Озеров: Вывод войск из Приднестровья возможен после урегулирования

    Tекст: Ольга Иванова

    Вывод российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики возможен только после окончательного урегулирования конфликта в регионе, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Москва увязывает завершение своего военного присутствия с итогами переговоров и нахождением формулы особого статуса для Приднестровья, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация всегда говорила, что вывод наших войск увязан с итогами, с самим процессом урегулирования. Вот будет урегулирован приднестровский конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», – сказал Озеров.

    Дипломат отметил эффективность действующей миротворческой операции с участием российского, молдавского и приднестровского контингентов. По его словам, сохранение отдельных элементов контроля дает шанс на возобновление полноценной работы переговорного формата «5+2», заблокированного с 2019 года.

    В настоящее время в регионе находится Оперативная группа российских войск, обеспечивающая охрану складов с боеприпасами в селе Колбасна. Кроме того, российские миротворцы следят за безопасностью в зоне конфликта в соответствии с соглашением 1992 года, однако официальный Кишинев регулярно требует их вывода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Молдавии Олег Озеров призвал Кишинев возобновить переговорный процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации и закупки вооружений Кишиневом.

    Весной директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал существенные подвижки в приднестровском урегулировании необходимым условием для постановки вопроса о выводе войск.

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    29 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине

    Ушаков: Атаки Киева 4 ноября могут повлиять на позицию России по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что возможные масштабные атаки Киева в День народного единства могут сказаться на настроении России в вопросе возобновления переговоров.

    «Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение, это логично», – заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отказе России публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    28 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-африканский молодежный союз (РАМС) учрежден на Молодежном форуме саммита «Россия – Африка» в МГИМО.

    На заседании в МГИМО в рамках Молодежного форума третьего саммита «Россия – Африка» был официально учрежден Российско-африканский молодежный союз (РАМС). Состоялось подписание учредительного акта, передает ТАСС.

    Союз создан для укрепления связей и усиления координации между молодежными структурами России и стран Африки. Вступление в РАМС предполагает работу в молодежной сфере и участие минимум в одном флагманском мероприятии организации ежегодно. В союзе подчеркнули, что не преследуют политических целей, а опираются на принципы равноправия, добровольности и взаимоуважения.

    В ближайшее время планируется провести конгресс РАМС, где будут избраны сопредседатели и утверждены стратегические планы союза.

    По словам гендиректора ДВФМ Дмитрия Иванова, важно сохранять и развивать международное общение молодежи. Он добавил, что с 2024 года в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи поучаствовали более 3 тыс. представителей африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    28 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщили, что двух пропавших в регионе подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружили погибшими.

    Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

    «В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

    На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

    В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки

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    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    28 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Прохожие спасли подростка от похищения в Дагестане

    СК: В Каспийске прохожие и полиция спасли подростка от похищения

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каспийске злоумышленники избили подростка и попытались похитить его ради денег, но юношу спасли прохожие и сотрудники полиции, сообщило следственное управление СК по Дагестану.

    По информации из канала ведомства в Max, местный житель и его сообщники напали на подростка в Каспийске, избили его и, угрожая ножом, попытались насильно посадить в автомобиль.

    «По версии следствия, подозреваемый совместно с другими лицами попытался похитить несовершеннолетнего с целью завладения его денежными средствами. Довести преступный умысел до конца не удалось благодаря вмешательству находившихся поблизости граждан и сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

    Нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека, следователи устанавливают причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в дагестанском Каспийске подросток напал с ножом на 70-летнего таксиста, однако водитель смог дать отпор и ранил нападавшего.

    В июне суд в Петербурге арестовал двух мужчин, обвиняемых в похищении подростка.

    В апреле в Каспийске подростки напали в парке на ребенка с инвалидностью и попытались забрать его велосипед.

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    28 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Президент Сомали отменил поездку на саммит в Москву

    Garowe Online: Президент Сомали отменил поездку на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка» из-за обострения ситуации с безопасностью и внутриполитических разногласий.

    Решение было принято после нападения боевиков «Аш-Шабаб» на подразделения правительственной армии 26 октября в районе Джамека, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Garowe Online.

    Военнослужащие направлялись в Бурхакабу для проведения операции против вооруженных формирований, лояльных руководству автономного штата Юго-Запад. Представитель военных заявил порталу о гибели десятков сомалийских солдат. Боевики заявляют, что убили более 300 военных и бойцов проправительственных сил.

    Отмена поездки также связана с политическим кризисом между федеральными властями и оппозицией из-за выборов. Президент пригласил оппозиционные партии на общенациональные консультации в Могадишо 14–18 ноября.

    Третий саммит «Россия – Африка» проходит в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юге Сомали в результате атаки боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на армейскую колонну погибли не менее 20 военнослужащих.

    В среду заместитель министра обороны России Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    28 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков назвал истеричной реакцию Дании и Эстонии на звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран, включая Данию и Эстонию, на телефонный разговор премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом Владимиром Путиным.

    «Сразу очень истеричная реакция последовала из Дании, Эстонии, из других стран», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире Первого канала.

    По его словам, заявления из европейских столиц о необходимости продолжать давление на Россию являются абсолютно деструктивными и ни к чему хорошему не приведут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых запросов от европейских лидеров на телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

    Напомним, переговоры российского лидера с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировали острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Кремль назвал очень важным диалог Владимира Путина с лидерами двух европейских государств.

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    28 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Авария оставила без горячей воды и отопления 5,5 тыс. жителей Волгограда

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ворошиловском районе Волгограда в результате повреждения тепловой сети более 5,5 тыс. жителей и 10 социальных объектов остались без отопления и горячего водоснабжения.

    Из-за повреждения трубопровода диаметром 400 миллиметров на улице Канунникова в Ворошиловском районе Волгограда отключили теплоснабжение и горячую воду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

    В результате аварии без тепла остались 5551 человек, включая 1112 детей, проживающих в 44 многоквартирных домах. Также под отключение попали 10 социально значимых объектов, среди которых одно учебное заведение, две школы, четыре детских сада и три лечебных учреждения.

    В спасательном ведомстве уточнили, что среди затронутых отключением социально значимых объектов нет зданий с ночным пребыванием людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце более двух десятков жилых домов в Барнауле остались без отопления из-за выхода горячей воды на поверхность.

    В марте десятки жилых домов и важные учреждения в Новосибирске лишились тепла из-за крупной аварии на теплосетях.

    В феврале правоохранительные органы возбудили уголовное дело после отключения отопления в почти 200 многоквартирных домах Хабаровска.

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    28 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Предсказавшая крах ВСУ экстрасенс попала в базу «Миротворца»

    Российская экстрасенс Аделина Панина внесена в базу украинского «Миротворца»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская экстрасенс и эзотерик Аделина Панина, известная как Аделина BlackMoon, внесена в базу украинского сайта «Миротворец» из-за предсказания о провале Вооруженных сил Украины на фронте.

    Сайт обвиняет ее в поддержке России, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, передает РИА «Новости». Поводом для внесения в базу стали видения экстрасенса в августе 2024 года.

    «ВС России займут стратегически выгодные позиции на фронте, после чего у Украины все рухнет, словно карточный домик», – сообщила тогда Панина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский актер Павел Гайдученко и участник команды КВН «Уездный город» Александр Журин были внесены в базу украинского сайта «Миротворец» за обращение к бойцам батальона «Южноуралец».

    Во вторник базу данных портала пополнила депутат Европейского парламента от Словакии Юдита Лашшакова.

    В понедельник в список скандального ресурса включили съемочную группу фильма «Алдан».

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    28 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Путин описал отношения России и Африки поговоркой про глубокие корни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    На торжественном приеме в честь участников третьего саммита Россия – Африка глава государства обратился к мудрости народов континента, пишет ТАСС. «У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными», – подчеркнул Путин.

    Он указал, что Москва и африканские страны являются настоящими друзьями и партнерами. По словам главы государства, стороны открыты к честному и конструктивному сотрудничеству, а также умеют слушать друг друга. Подобный подход позволяет последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям, находить ответы на угрозы современности и содействовать всеобщему росту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на торжественном приеме предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    На встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер заявил о значительном росте торговли со странами Африканского континента.

    Глава государства также рассказал представителям делегаций о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

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