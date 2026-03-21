Авария оставила без тепла 58 домов и соцобъекты Новосибирска

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», аварийно-восстановительные бригады ликвидируют аварию на теплосетях в Новосибирске, в результате которой без отопления остались 58 многоквартирных домов, 14 административных зданий и семь социально-значимых объектов. Инцидент произошел в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах города, причиной отключения тепла стал дефект трубопровода.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады Новосибирской теплосетевой компании. В сообщении говорится, что восстановить теплоснабжение планируется к 21.00 по местному времени в субботу. Прокуратура Центрального района начала проверку действий ресурсоснабжающей организации и даст им правовую оценку.

В надзорном органе уточнили, что по предварительным данным причина аварии связана с дефектом в тепловой камере. Для устранения последствий задействованы две специализированные бригады и шесть единиц техники.

