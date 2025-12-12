Tекст: Денис Тельманов

Как передает Страна.ua, пятеро сотрудников одесского ТЦК схватили курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус прямо на улице.

В публикации говорится: «Кадры насильственной бусификации в Одессе. Пятеро сотрудников ТЦК бусифицировали курьера Glovo», – отмечается в сообщении Telegram-канала издания.

В «Страна.ua» подчеркивают, что на месте инцидента не присутствовали сотрудники полиции, хотя их участие обязательно при проведении мобилизационных мероприятий.

Термин «бусификация» стал популярным на Украине после ужесточения мобилизации – так называют процесс, когда представителей призывного возраста силой сажают в микроавтобусы и отвозят в военкоматы.

В сети регулярно появляются видео подобных насильственных задержаний, сопровождающихся применением силы и избиениями.

В последние месяцы тревожная нехватка личного состава вынудила власти на Украине усилить мобилизацию, что нередко приводит к протестам и скандалам.

Мужчины призывного возраста активно избегают призыва: нелегально покидают страну, скрываются и поджигают военкоматы.

Ранее омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов приобрели массовый характер. По его словам, они все чаще злоупотребляют своими полномочиями, избивают людей и даже провоцируют ДТП для задержания граждан.

В украинских и западных социальных сетях возрастает число призывов сопротивляться насильственной мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК вместе с полицейскими перекрыли одну из улиц Киева для проверки документов у водителей и пассажиров.

Жители Украины стали сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

В Одессе жители разбили автобус военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных.

Украинцы выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили ТЦК, и в акциях участвуют местные партизаны и недовольное население.