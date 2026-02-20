Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.4 комментария
Украина договорилась о получении снятого с эксплуатации оборудования ТЭЦ
Шмыгаль сообщил о передаче Украине подержанного оборудования европейских ТЭЦ
Украинская делегация договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских ТЭЦ и ТЭС, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Украинская делегация договорилась о получении оборудования, снятого с эксплуатации на шести европейских ТЭЦ и ТЭС, передает ТАСС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после заседания Международного энергетического агентства.
Шмыгаль уточнил, что речь идет о договоренностях с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией. Министр заявил: «Все будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет передано Украине».
По словам главы украинского Минэнерго, это оборудование поможет в кратчайшие сроки восстановить работу ключевых энергетических станций страны. Кроме того, Киев получит более 600 млн евро на развитие энергетики и поддержку от зарубежных партнеров.
Швейцария решила выделить Киеву генераторы и электромодули на сумму 32 млн франков.
Владимир Зеленский заявил о полном отсутствии неповрежденных электростанций на Украине из-за продолжающихся проблем с электроснабжением.
Газета ВЗГЛЯД писала, что энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, при этом самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.