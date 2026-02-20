Украина договорилась о получении снятого с эксплуатации оборудования ТЭЦ

Шмыгаль сообщил о передаче Украине подержанного оборудования европейских ТЭЦ

Tекст: Вера Басилая

Украинская делегация договорилась о получении оборудования, снятого с эксплуатации на шести европейских ТЭЦ и ТЭС, передает ТАСС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после заседания Международного энергетического агентства.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о договоренностях с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией. Министр заявил: «Все будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет передано Украине».

По словам главы украинского Минэнерго, это оборудование поможет в кратчайшие сроки восстановить работу ключевых энергетических станций страны. Кроме того, Киев получит более 600 млн евро на развитие энергетики и поддержку от зарубежных партнеров.

Швейцария решила выделить Киеву генераторы и электромодули на сумму 32 млн франков.

Владимир Зеленский заявил о полном отсутствии неповрежденных электростанций на Украине из-за продолжающихся проблем с электроснабжением.

Газета ВЗГЛЯД писала, что энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, при этом самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.