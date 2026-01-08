Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.4 комментария
Поддержка приема беженцев с Украины в Польше обновила антирекорд
Опрос жителей Польши показал, что только 48% жителей страны поддерживают прием украинских беженцев, а 46% высказались против такой меры.
Менее половины поляков выступают за прием беженцев с Украины, передает ТАСС. Согласно опросу польского Центра изучения общественного мнения (CBOS), лишь 48% респондентов выразили положительное отношение к приему украинских граждан, ищущих убежище. Организаторы исследования подчеркнули, что это самый низкий показатель с начала наблюдений более десяти лет назад.
Негативно к приему беженцев относятся 46% опрошенных. По словам авторов опроса, такие результаты отражают существенное снижение поддержки по сравнению с предыдущими годами и являются антирекордными для Польши.
Также выяснилось, что 63% респондентов согласились с мнением о необходимости территориальных уступок со стороны Украины ради окончания конфликта с Россией.
Исследование CBOS проводилось с 27 ноября по 8 декабря в разных форматах: по телефону, в интернете и посредством личных интервью. В нем приняли участие 948 жителей Польши.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в канун Нового года в Радоме поляки избили украинца, который оказался в больнице с тяжелыми травмами.
Всего на данный момент Польша занимает второе место в Евросоюзе по числу беженцев с Украины, их сейчас в стране более 965 тыс. человек.
Сейчас польские власти рассматривают возможность лишения украинцев, прибывших после февраля 2022 года, специального статуса беженцев.