  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    8 января 2026, 14:33 • Новости дня

    Поддержка приема беженцев с Украины в Польше упала до минимума

    Поддержка приема беженцев с Украины в Польше обновила антирекорд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Опрос жителей Польши показал, что только 48% жителей страны поддерживают прием украинских беженцев, а 46% высказались против такой меры.

    Менее половины поляков выступают за прием беженцев с Украины, передает ТАСС. Согласно опросу польского Центра изучения общественного мнения (CBOS), лишь 48% респондентов выразили положительное отношение к приему украинских граждан, ищущих убежище. Организаторы исследования подчеркнули, что это самый низкий показатель с начала наблюдений более десяти лет назад.

    Негативно к приему беженцев относятся 46% опрошенных. По словам авторов опроса, такие результаты отражают существенное снижение поддержки по сравнению с предыдущими годами и являются антирекордными для Польши.

    Также выяснилось, что 63% респондентов согласились с мнением о необходимости территориальных уступок со стороны Украины ради окончания конфликта с Россией.

    Исследование CBOS проводилось с 27 ноября по 8 декабря в разных форматах: по телефону, в интернете и посредством личных интервью. В нем приняли участие 948 жителей Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в канун Нового года в Радоме поляки избили украинца, который оказался в больнице с тяжелыми травмами.

    Всего на данный момент Польша занимает второе место в Евросоюзе по числу беженцев с Украины, их сейчас в стране более 965 тыс. человек.

    Сейчас польские власти рассматривают возможность лишения украинцев, прибывших после февраля 2022 года, специального статуса беженцев.

    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    7 января 2026, 16:33 • Новости дня
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины

    Захарова ответила на призыв Мерца ограничить выезд украинцев в Европу

    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мнение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости оставить мужчин на Украине спровоцировало ироничный комментарий от официального представителя МИД Марии Захаровой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала высказывание Фридриха Мерца. Ранее он заявил, что Украина должна препятствовать выезду молодых мужчин в Германию, Польшу и Францию.

    Захарова отметила, что Мерц, по сути, спрашивает, почему после стольких поставок оружия и денег киевскому режиму президент Зеленский еще не добился победы и почему Украина продолжает существовать.

    «Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зелинский не всех перемолол, и «ще не вмерла», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Мерц отметил, что Украина столкнулась с угрозой гуманитарного и энергетического кризиса.

    Захарова ранее в среду также выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, напомнив о гибели десятков граждан.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 22:03 • Новости дня
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС на Кипре объявил, что украинский конфликт может быть завершен в течение полугода.

    По словам Зеленского, переговоры «достигли нового рубежа» вместе с европейскими партнерами и США и всеми участниками «коалиции желающих».

    «Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Председательство Кипра продлится в ЕС до 30 июня 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский на Рождество улетел на Кипр. Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня. Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования.

    7 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище
    Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кладбище – единственное, что объединяет украинских граждан, заявил украинский вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

    «Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», – сказал Кулеба украинской прессе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что знает это, поскольку занимается региональной политикой. Кулеба также добавил, что киевский режим ответственен в этом, но пояснил, что «виновата» в этом Россия.

    В декабре СМИ сообщали, что места на воинском кладбище во Львове, созданном через два месяца после начала СВО, закончились.

    До этого сообщалось, что на украинских кладбищах не хватает для захоронений из-за боевых потерь ВСУ.

    8 января 2026, 06:45 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы

    Tекст: ка

    Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями, в том числе по вопросу об урегулировании на Украине.

    «Я получил разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов Госдум России с членами конгресса по вопросам мирных переговоров и подобного. Я направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, в конце этого месяца. Мир должен восторжествовать, а дискуссии следует вести в здравом уме», – написала она в соцсети Х.

    Конгрессвумен добавила благодарность госсекретарю США Марко Рубио «за помощь в этом вопросе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Она же в декабре потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь. В конце октября конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы.


    7 января 2026, 15:27 • Новости дня
    Зеленский на Рождество улетел на Кипр
    Зеленский на Рождество улетел на Кипр
    @ Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский прилетел с визитом на Кипр, это островное государство с 1 января возглавляет Совет Европейского союза, сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

    У Зеленского запланировано несколько встреч на Кипре, сказал Никифоров, передает Ura.ru со ссылкой на украинскую прессу.

    В ходе визита Зеленский намерен переговорить с главой Кипра Никосом Христодулидисом и принять участие в запуске кипрского председательства в Совете ЕС.

    Также планируется обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, намечены встречи Зеленского с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Осенью 2025 года на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличностью в Киеве.

    8 января 2026, 12:15 • Новости дня
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на планы по выделению на Украину финансовой помощи в 800 млрд долларов за 10 лет, подчеркнув риски для венгерской социальной системы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запрос Киева на выделение странами Запада 800 млрд долларов в течение 10 лет вызывает у него ужас, передает ТАСС. По словам Орбана, эта сумма эквивалентна выплатам пенсий в Венгрии за 40 лет или семейных пособий за 60 лет. «Это те 800 млрд долларов, которые украинский премьер-министр хочет получить от Брюсселя. А Брюссель – от нас», – написал Орбан в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признана экстремистской).

    Глава венгерского правительства также отметил, что Будапешт не намерен участвовать в этой инициативе, согласованной Киевом и Брюсселем. Он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил о договоренности с ЕС по финансовой поддержке Киева в размере 800 млрд долларов в течение 10 лет. Эти средства украинские власти включили в так называемый мирный план, представленный на переговорах в США 24 декабря.

    Орбан добавил, что 7 января министр по делам ЕС Янош Бока представил на заседании правительства доклад о том, как планируется распределять эти средства. По словам премьера, реализация инициативы приведет к отмене в Венгрии 13-й и 14-й пенсий, семейных пособий и введению прогрессивного подоходного налога. Орбан подчеркнул, что венгерские налогоплательщики не должны платить за коммунальные услуги на Украине, отметив: «Мы, венгры, этого не хотим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    В 2025 году Украина получила рекордную западную помощь на сумму более 45 млрд долларов.

    7 января 2026, 18:33 • Новости дня
    ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    ВСУ начали массовый переход на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Офицер российской группировки «Запад» сообщил о резком увеличении использования ВСУ оптоволоконных дронов-камикадзе на краснолиманском направлении.

    ВСУ начали массово использовать оптоволоконные дроны-камикадзе на краснолиманском направлении, сообщает РИА «Новости». По словам офицера группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Пионер», это связано с ростом «серой зоны» между позициями, эффективностью российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожением расчетов, управлявших дронами на радиоуправлении.

    «Противник очень активно применяет оптоволокно, так как мы отодвинули, уничтожили их пилотов-операторов FPV во всех ближайших населенных пунктах, соответственно, в ближайшей местности. И, сделали так называемую »серую зону« для БПЛА противника. То есть ему приходится сейчас летать в два раза больше расстояния», – рассказал «Пионер».

    Офицер уточнил, что переход ВСУ на оптоволоконные дроны продиктован созданием российскими военными многоуровневой системы противодействия беспилотникам.

    Кроме того, эшелонированная система РЭБ не позволяет дронам с радиоуправлением преодолеть «стену» радиопомех, поэтому ВСУ вынуждены использовать только оптоволоконные дроны и гексакоптеры, однако российские военные продолжают находить и уничтожать как операторов, так и сами аппараты.

    Главное преимущество оптоволоконных дронов – устойчивость к радиопомехам и невозможность перехвата сигнала, однако их дальность ограничена длиной кабеля, которая обычно составляет от 20 до 40 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне спецоперации на Украине.

    Российские операторы БПЛА с апреля по ноябрь поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский».

    Росгвардейцы перевели дроны в зоне спецоперации на Украине на оптоволокно еще в сентябре.

    8 января 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Братское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Цветкового, Прилук и Воздвижевки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Кондратовки и Рыжевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Старицей.

    ВСУ при этом потеряли до 120 военнослужащих, две бронемашины и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Купянска-Узлового, Глушковки и Благодатовки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Николаевки, Степановки, Миньковки, Закотного, Константиновки и Берестока ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, шесть складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Гришино, Кутузовки, Новокриворожья, Белицкого, Вольного, Анновки, Торецкого ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и семь пикапов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах.

    Накануне военные РФ установили поклонный крест в Белогоровке ЛНР.

    А 5 января российские войска освободили Грабовское в Сумской области.

    8 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Все ТЭЦ в Днепропетровской области Украины остановили работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области, прогнозов о восстановлении их работы нет.

    «Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского агентства УНИАН.

    По данным местных СМИ, на фоне грядущего похолодания в Днепропетровске нет света, водоснабжения, отопления, начались перебои с мобильной связью и интернетом.

    Также указывают на остановку работы метро и некоторых электричек  в Днепропетровске. По данным Минразвития Украины, все поезда в Днепропетровской области и Запорожье переходят на резервную теплотягу.

    Кроме того, перебои со светом произошли в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    «Местные паблики пишут об аварии на ТЭЦ. Также сообщают о проблемах с электричеством в Кривом Роге и Запорожье», – сказано в Telegram-канале издания.

    СМИ Украины указывают, что до блэкаута в Днепропетровске был слышен мощный взрыв.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 января взрывы прогремели в Кривом Роге. В Одессе 7 января произошла серия взрывов после воздушной тревоги. Кроме того, офицеры НАТО были ликвидированы ударом дрона под Одессой.

    8 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    7 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Кадыров : Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Кадыров: Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Зеленского о его похищении свидетельствуют о стремлении сорвать процесс мирного урегулирования.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, который, по словам Кадырова, обратился к США с просьбой похитить его. Кадыров отметил, что такие действия Зеленского свидетельствуют о готовности идти на любые унижения ради срыва мирного урегулирования.

    В своем сообщении Кадыров написал: «И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование».

    Также Кадыров подчеркнул, что Зеленский не угрожал выполнить свои угрозы самостоятельно, а лишь обратился к другим странам, подчеркнув: «Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль».

    В завершение своего обращения Кадыров предупредил Зеленского: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».

    Ранее СМИ цитировали слова Владимира Зеленского о необходимости проведения операции против главы Чечни по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    7 января 2026, 23:30 • Новости дня
    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ

    Минобороны доложило о ликвидированных за три вечерних часа дронах ВСУ

    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидированных за три вечерних часа среды девяти дронах ВСУ.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над Волгоградской областью и акваторией Черного моря», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.


    7 января 2026, 16:40 • Новости дня
    Финская полиция изъяла судно Fitburg для следственных действий

    Финская полиция провела изъятие судна Fitburg для начала следственных действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования повреждения кабеля в Балтийском море финская полиция задержала и изъяла судно Fitburg для технической экспертизы и допроса экипажа.

    Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла судно Fitburg для проведения предварительного расследования, передает РИА «Новости». По данным полиции, причиной для изъятия стало подозрение в причастности судна к повреждению кабеля в Балтийском море. В ходе расследования на судне проводится техническая экспертиза, а также организованы допросы членов экипажа. В полиции заявили, что изъятие судна на этом этапе считается необходимым для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа, гражданина Азербайджана.

    Евросоюз решил усилить контроль над танкерами, которые, по его утверждениям, перевозят российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.


    7 января 2026, 17:41 • Новости дня
    СМИ назвали просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности странными и унизительными

    UnHerd оценил просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности как странные и унизительные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западном издании усомнились в самостоятельности ЕС, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности США для войск на Украине.

    Просьбы так называемой «коалиции желающих» из числа союзников Киева к Соединенным Штатам о предоставлении гарантий безопасности для войск на Украине выглядят странно в контексте заявлений о Гренландии, передает РИА «Новости».

    В статье издания UnHerd отмечается: «Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства – члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет».

    Автор материала считает, что для сохранения защиты Вашингтона Европейскому союзу придется признать право США забирать «любой участок земли, который они захотят». Также подчеркивается, что «некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной». По мнению автора, будущие поколения, вероятно, воспримут происходящее как «коллективное безумие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется достичь компромисса по территориальному вопросу на Украине.

    В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких войск на территории стран НАТО, расположенных рядом с Украиной, после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что вопрос отправки британских войск на Украину будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия заявила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, однако детали участия пока не определены.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил

    2025 год показал, что поле боя изменилось бесповоротно. Положения «как до СВО» в мировой военной практике больше не будет. Основные тенденции в вооруженной борьбе, которые сегодня появляются на поле боя, были заложены еще ранее, но свое полное воплощение нашли только в последние месяцы. И речь идет не только о беспилотниках. Подробности

    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения

    Финляндией задержано очередное торговое судно, вышедшее из российского порта. Какие надуманные предлоги на этот раз сочинили для ареста груза и экипажа финские власти – и почему перед нами прежде всего информационно-психологическая операция ЕС против собственного населения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

