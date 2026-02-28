Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.33 комментария
Мужа Нэнси Пелоси нашли в списке тайного общества элиты
Муж Пелоси и бывшие министры США оказались членами тайного Богемского клуба
Утечка списка членов Богемского клуба раскрыла участие супруга Нэнси Пелоси, её племянника и ряда бывших министров США в этом тайном сообществе.
Пол Пелоси и несколько бывших руководителей американских министерств фигурируют в опубликованном перечне членов организации, передает РИА «Новости». Ранее стало известно об утечке данных примерно 2 тыс. участников, среди которых есть известные деятели культуры и бизнеса.
Помимо супруга Нэнси Пелоси, в документах упоминается ее племянник Лоуренс, а также бывшие главы ведомств Джон Херрингтон и Дональд Эванс. В перечень попали экс-министры Николас Брейди и Джеймс Бейкер.
Список включает десятки политиков, например, бывшего сенатора Ламара Александера и экс-заместителя директора ЦРУ Бобби Инмана. Участники ежегодно собираются в июле в калифорнийской Богемской роще, с которой связаны слухи о странных ритуалах.
Члены клуба распределены по внутренним лагерям с названиями вроде «Падшие ангелы» или «Мандалай». Пол Пелоси закреплен за группой «Безбилетник».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили о вероятном членстве Клинта Иствуда и Майкла Блумберга в этом закрытом сообществе.
Ранее генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из 300 известных фигур по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.