Мужа Нэнси Пелоси нашли в списке тайного общества элиты

Муж Пелоси и бывшие министры США оказались членами тайного Богемского клуба

Tекст: Мария Иванова

Пол Пелоси и несколько бывших руководителей американских министерств фигурируют в опубликованном перечне членов организации, передает РИА «Новости». Ранее стало известно об утечке данных примерно 2 тыс. участников, среди которых есть известные деятели культуры и бизнеса.

Помимо супруга Нэнси Пелоси, в документах упоминается ее племянник Лоуренс, а также бывшие главы ведомств Джон Херрингтон и Дональд Эванс. В перечень попали экс-министры Николас Брейди и Джеймс Бейкер.

Список включает десятки политиков, например, бывшего сенатора Ламара Александера и экс-заместителя директора ЦРУ Бобби Инмана. Участники ежегодно собираются в июле в калифорнийской Богемской роще, с которой связаны слухи о странных ритуалах.

Члены клуба распределены по внутренним лагерям с названиями вроде «Падшие ангелы» или «Мандалай». Пол Пелоси закреплен за группой «Безбилетник».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили о вероятном членстве Клинта Иствуда и Майкла Блумберга в этом закрытом сообществе.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из 300 известных фигур по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.