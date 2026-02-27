В списке членов тайного Богемского клуба нашли Клинта Иствуда и Майкла Блумберга

NYP: Клинт Иствуд и Майкл Блумберг состоят в элитном и тайном Богемском клубе

Tекст: Мария Иванова

Американский режиссер Клинт Иствуд, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и бывший глава Google Эрик Шмидт, вероятно, состоят в элитном Богемском клубе, передает РИА «Новости».

Организация расположена в Калифорнии и принимает исключительно мужчин. Ежегодно в июле участники собираются в Богемской роще для проведения двухнедельных встреч, которые, по слухам, сопровождаются странными ритуалами.

Журналист Дэниел Богуслав получил список из 2 тыс. имен, датированный 2023 годом. Один из действующих членов сообщества подтвердил подлинность документа, куда вошли известные бизнесмены, финансисты и технологические лидеры. Официальный представитель организации заявил, что списки участников не ведутся из соображений строгой секретности.

«Предположительно, произошла утечка информации о некоторых членах элитного, сверхсекретного клуба для мужчин в Калифорнии, среди которых лица от бывшего ведущего вечернего шоу Конана О'Брайена и миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга до экс-гендиректора Google Эрика Шмидта», – пишет New York Post.

Издание отмечает, что такие знаменитости, как Клинт Иствуд и судья Верховного суда Кларенс Томас, часто посещают это закрытое заведение. Кроме того, выяснилось, что покойный госсекретарь США Генри Киссинджер также долгое время состоял в рядах этой таинственной организации.

