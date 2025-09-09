Вэнс обвинил демократов в попытке дискредитировать Трампа через Эпштейна

Вице-президент США Вэнс сравнил публикации о связях Трампа с Эпштейном с Russiagate

Tекст: Мария Иванова

Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес Демократической партии после появления публикаций о предполагаемых связях Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном, передает ТАСС.

Вэнс заявил: «Демократам плевать на Эпштейна. Им даже плевать на его жертв. Единственное, что их интересует, – это состряпать очередной фейковый скандал наподобие Russiagate, чтобы очернить президента Трампа. Никто не поведется на эту чушь».

Демократы обнародовали письмо и рисунок, предположительно подписанные Трампом более 20 лет назад и адресованные Эпштейну. Газета The Wall Street Journal первой сообщила об этом письме в июле. Позже были опубликованы и другие материалы, включая фото с чеком на имя Трампа.

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал отсутствие своей причастности к письму и в июле подал иск о клевете против The Wall Street Journal и ее владельца Руперта Мердока.

Финансист Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в 2019 году по обвинениям в организации визитов несовершеннолетних девушек в свой дом. Его уголовное преследование прекратилось после самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

История Russiagate началась с обвинений спецслужб США в адрес России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и поддержке Трампа. Согласно докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, опубликованному Минюстом США в апреле 2019 года, сговора Трампа с Россией доказано не было.

Напомним, ранее Илон Маск заявил о присутствии высокопоставленных демократов среди клиентов Джеффри Эпштейна.

Конгресс США вызвал Билла и Хиллари Клинтон для дачи показаний по делу Эпштейна.

Между тем американский режиссер Вуди Аллен сравнил дом Эпштейна с замком Дракулы.