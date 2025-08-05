Конгресс США вызвал чету Клинтонов по делу Эпштейна

Tекст: Валерия Городецкая

Помимо Клинтонов, комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США направил повестки восьми бывшим высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, передает РИА «Новости». В списке повесток значатся бывшие директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также бывшие генеральные прокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и Меррик Гарланд.

Сообщается, что допросы начнутся 18 августа и будут продолжаться до середины октября. В рамках расследования комитет также потребовал от министерства юстиции предоставить до 19 августа все документы по делу Эпштейна, в том числе переписку с администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Глава комитета Джеймс Комер заявил, что целью расследования является выяснение возможных нарушений и сокрытия информации по делу финансиста. «Мы хотим получить ответы и обеспечить прозрачность расследования», – подчеркнул он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о наличии высокопоставленных демократов в списке клиентов Эпштейна. Газета Daily Mail писала, что пособницу Эпштейна Гислейн Максвелл допрашивали о принце Эндрю, Билле Гейтсе, Билле Клинтоне и других известных личностях.

Расследование против Джеффри Эпштейна началось в 2005 году при президенте Джордже Буше – младшем, после того как в полицию обратилась женщина с заявлением о совращении ее 14-летней падчерицы. В ходе расследования выяснилось, что Эпштейн поставлял несовершеннолетних девушек влиятельным лицам, одновременно собирая на них компромат.

В 2008 году он признал вину в склонении женщин к занятию проституцией и получил 18 месяцев заключения, из которых отсидел лишь 13, после чего был освобожден.

6 июля 2019 года, уже при Трампе, Эпштейн был вновь арестован – за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. 10 августа он был найден мертвым в камере. По официальной версии, он покончил с собой. Однако адвокаты и независимый судмедэксперт заявили о признаках насильственной смерти. Кроме того, видеокамера перед его камерой была отключена именно в момент инцидента – записи момента смерти обвиняемого не существует.