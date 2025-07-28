Пособницу Эпштейна Максвелл допрашивали о принце Эндрю, Гейтсе и Клинтоне

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Гислейн Максвелл, осужденную по делу о торговле несовершеннолетними и бывшую пособницу финансиста Джеффри Эпштейна, допрашивали о принце Эндрю, сооснователе Microsoft Билле Гейтсе и экс-президенте США Билле Клинтоне, передает РИА «Новости».

Допрос проходил с участием заместителя генпрокурора США Тодда Бланша, а вопросы касались примерно 100 человек.

Как сообщает издание, неназванный источник отметил, что «ее спрашивали о длинном списке лиц, в том числе о Лесе Векснере и Алане Дершовице». Также в ходе допроса речь шла о мировых лидерах, представителях других королевских семей, влиятельных финансистах, людях из Кремниевой долины и шоу-бизнеса.

Максвелл ранее была близким другом принца Эндрю, и, по данным Daily Mail, это был первый официальный допрос о нем. При этом неизвестно, какие именно сведения она предоставила следствию.

Принц Эндрю стал широко известен из-за обвинений в изнасиловании, выдвинутых правозащитницей Вирджинией Джуффре, которая заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали о выплате компенсации Джуффре, после чего судебное дело было прекращено, однако Эндрю не признал себя виновным.

На фоне скандала принц Эндрю был лишен почетных званий и патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в Австралии в возрасте 41 года.

Ранее помощница финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл, отбывающая срок, заявила о готовности выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности дела.

Американский лидер Дональд Трамп выразил разочарование реакцией своей администрации на продолжающийся скандал вокруг материалов по делу Эпштейна.

Палата представителей конгресса США отложила рассмотрение резолюции о публикации материалов по делу Эпштейна до сентября.

