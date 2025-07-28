WP: Трампа разочаровала работа администрации по делу Эпштейна

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава американского государства негативно оценил промахи сотрудников и отсутствие единой стратегии, надеявшихся на угасание интереса общества к расследованию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.

Один из источников сообщил, что подобные ошибки могут привести к обновлению состава администрации, однако другой собеседник отметил, что вероятность увольнений невелика.

Особое внимание уделяется генпрокурору штата Флорида Пэм Бонди, неоднократно заявлявшей о желании раскрыть материалы по делу Эпштейна. Однако она принимала участие в подготовке документа, рекомендовавшего не публиковать дополнительные данные. Несмотря на это, Трамп лично потребовал от нее обнародовать ранее засекреченные файлы.

Бывший сотрудник министерства юстиции США Стивен Солцберг заявил, что власти допустили ошибку, недооценив масштаб общественного негодования. По его мнению, сейчас они находятся в замешательстве и пытаются оправдать свои действия.

Ранее сообщалось, что членам администрации США запретили публично высказываться о личности финансиста Джеффри Эпштейна без одобрения со стороны высшего руководства.