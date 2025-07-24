Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
NBC: Белый дом запретил чиновникам говорить об Эпштейне
Членам администрации США запретили публично высказываться о личности финансиста Джеффри Эпштейна без одобрения со стороны высшего руководства, сообщает телеканал NBC.
По данным источника телеканала, в Белом доме запретили сотрудникам администрации комментировать тему Джеффри Эпштейна без предварительного согласования с руководством, передает РИА «Новости».
Как уточнил канал, «помощники в Белом доме дали понять, что никому не разрешено говорить об Эпштейне.
NBC отмечает, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство постоянным обсуждением скандального дела и не хочет, чтобы члены его администрации уделяли этому вопросу чрезмерное внимание.
Ранее издание Politico сообщило о недовольстве Дональда Трампа из-за масштабного освещения дела Джеффри Эпштейна в СМИ.
Канал CNN опубликовал ранее неизвестные фотографии и видеоматериалы, на которых Трамп и Эпштейн были запечатлены вместе на свадьбе Трампа и мероприятиях Victoria's Secret.
Палата представителей Конгресса США отложила рассмотрение резолюции о публикации материалов по делу Эпштейна до сентября.
Дональд Трамп ранее заявил, что публикация слушаний по делу Эпштейна не устроит его оппонентов.