NBC: Белый дом запретил чиновникам говорить об Эпштейне

Tекст: Вера Басилая

По данным источника телеканала, в Белом доме запретили сотрудникам администрации комментировать тему Джеффри Эпштейна без предварительного согласования с руководством, передает РИА «Новости».

Как уточнил канал, «помощники в Белом доме дали понять, что никому не разрешено говорить об Эпштейне.

NBC отмечает, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство постоянным обсуждением скандального дела и не хочет, чтобы члены его администрации уделяли этому вопросу чрезмерное внимание.

Ранее издание Politico сообщило о недовольстве Дональда Трампа из-за масштабного освещения дела Джеффри Эпштейна в СМИ.

Канал CNN опубликовал ранее неизвестные фотографии и видеоматериалы, на которых Трамп и Эпштейн были запечатлены вместе на свадьбе Трампа и мероприятиях Victoria's Secret.

Палата представителей Конгресса США отложила рассмотрение резолюции о публикации материалов по делу Эпштейна до сентября.

Дональд Трамп ранее заявил, что публикация слушаний по делу Эпштейна не устроит его оппонентов.