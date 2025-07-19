Трамп заявил, что публикация слушаний по Эпштейну не удовлетворит оппонентов

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп заявил, что даже полная публикация стенограмм судебных заседаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна не удовлетворит радикальных «левых безумцев», требующих раскрытия информации, передает РИА «Новости».

Американский лидер добавил, что полная публикация стенограммы слушаний возможна только с одобрения суда. В пятницу Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна.

Трамп заявлял, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном – «новая афера демократов». Он также назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с финансистом.

Ранее Трамп подал иск на 10 млрд долларов против Руперта Мердока, The Wall Street Journal и NewsCorp по делу Джеффри Эпштейна.

До этого Трамп призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть засекреченные материалы по делу Эпштейна.

Помощница Эпштейна Гилейн Максвелл, которая отбывает срок за поиски несовершеннолетних для финансиста, заявила о готовности выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности этого дела.