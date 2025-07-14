Подруга Эпштейна решила раскрыть Конгрессу США детали дела

Tекст: Вера Басилая

Максвелл была признана виновной в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Предполагается, что она занималась «поисками несовершеннолетних» для Эпштейна, передает РИА «Новости».

В июне 2022 года ее приговорили к 20 годам заключения.

Источники британской газеты Daily Mail сообщили, что Максвелл готова выступить перед конгрессом по делу Эпштейна, и якобы сообщит подробности дела.

Собеседник издания сообщил, что Максвелл не заключала сделку о признании вины для смягчения наказания, поэтому она готова рассказать «правду» американцам.

Источники, близкие к Максвелл, пишет издание, сообщили, что якобы Трамп одним из первых разорвал контакты с Эпштейном.

Британская газета Mirror сообщила, что Трамп якобы боится, что Максвелл раскроет «подробности связи» американского лидера с финансистом.

Ранее американский предприниматель Илон Маск публично обратился к Дональду Трампу с призывом обнародовать документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Трамп призвал «мальчиков и девочек» из своей «идеальной администрации» не конфликтовать и не нападать на генпрокурора Пэм Бонди в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Американские СМИ сообщали, что министерство юстиции США и ФБР не обнаружили доказательств шантажа влиятельных лиц или намеренного убийства финансиста Эпштейна.