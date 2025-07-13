Маск призвал Трампа рассекретить документы по делу Эпштейна

Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга

FT уличила экономику США в «голландской болезни» за экспорт госдолга страны

Tекст: Ирма Каплан

Теперь «голландская болезнь» стала методом анализа стран, экспортирующих сырьевые товары. Он позволяет объяснить, почему им трудно превратить экспортные богатства в диверсифицированную и производительную экономику у себя дома. Однако, если мы возьмем США за последние 25 лет, то можно считать, что дефицит текущего долга является самым сильным и устойчивым показателем их экспорта, пишет Financial Times (FT).

«У США «голландская болезнь». Их экспортный ресурс – доллар. Все, что нужно, чтобы понять это, – перестать относиться к Америке как к волшебству и не подчиняться тем же силам, что и любая другая страна», – сказано в статье.

Издание указывает на то, что за последние шесть месяцев доллар потерял примерно 8% своей стоимости, что возобновило дискуссию о том, является ли обладание мировой резервной валютой непомерной привилегией или непомерным бременем.

«Самый простой ответ таков: конечно, для США было большой честью выпустить долговые обязательства на сумму 36 трлн долларов. Однако некоторая литература о голландской болезни» может помочь нам понять, как привилегия превращается в бремя», – отмечает автор материала.

В 90-х годах прошлого века экономисты Аарон Торнелл и Филип Лейн назвали «эффектом прожорливости» негативный фактор от казалось бы благого явления. Они утверждали, что экспорт сырьевых товаров изменил процесс составления бюджета. Получив неожиданную прибыль, влиятельные группы будут бороться за то, чтобы прибрать к рукам любые новые расходы.

«Если в стране будут сильные институты и социальная солидарность, это стремление к увеличению расходов потерпит неудачу. При слабых институтах оно будет успешным: вместо того, чтобы направлять средства на то, что повышает производительность, например, на строительство дорог и школ, новые расходы пойдут влиятельным группам в качестве непродуктивных подарков», – сказано в статье.

Автор считает, что этим эффектом и объясняется возможность успеха «Большого красивого билля» президента США Дональда Трампа – выгоды от него достанутся в основном богатым. США могут брать кредиты, и самые влиятельные группы будут использовать их по максимуму, однако со временем все упрется в так называемый эффект нехватки, резюмирует FT.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.