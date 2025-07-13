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Маск призвал Трампа рассекретить документы по делу Эпштейна
Американский предприниматель Илон Маск публично обратился к Дональду Трампу с призывом обнародовать документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
Американский предприниматель Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом опубликовать материалы по делу Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.
В своем сообщении в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск написал: «Он (Трамп) несколько раз сказал «Эпштейн» во время того призыва всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте материалы, как и обещали».
Отмечается, что это не первый подобный призыв Маска. Ранее он уже высказывался за публикацию документов, связанных с расследованием, и выразил сомнения в честности президента США, если Белый дом не раскроет материалы по этому делу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал членов своей администрации не атаковать генпрокурора Пэм Бонди по делу Джеффри Эпштейна. Из видео, снятого у входа в камеру Эпштейна, при публикации ФБР исчезла одна минута записи. Минюст США и ФБР не обнаружили доказательств шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна.