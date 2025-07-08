Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.4 комментария
Из снятого у входа в камеру Эпштейна видео при публикации ФБР пропала минута
В опубликованной ФБР видеозаписи, снятой у входа в тюремную камеру Джеффри Эпштейна, не хватает минуты видео, сообщают СМИ.
ФБР выложила 11 часов записи, пытаясь опровергнуть теории заговора. На видео не зафиксировано посещений камеры. Однако пользователи обратили внимание на отсутствие одной минуты видео в предоставленной записи, передает Первый канал.
На видео вырезана минута, предшествующая полуночи. Никаких объяснений от ФБР или Минюста США пока не последовало, передает RTVI.US.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщали, что министерство юстиции США и ФБР не обнаружили доказательств шантажа влиятельных лиц или намеренного убийства финансиста Эпштейна. Также, по данным СМИ, ФБР начало экстренное редактирование документов по делу Эпштейна перед их публикацией.
Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме. В деле Эпштейна упоминали бывшего президента США Билла Клинтона, миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Бренсона, британского принца Эндрю.