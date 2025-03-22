Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.5 комментариев
ФБР экстренно начало редактировать документы по делу Эпштейна
CNN: ФБР круглосуточно редактирует тысячи документов по делу Эпштейна перед публикацией
Сотрудники ФБР экстренно редактируют материалы по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна перед публикацией, сообщает телеканал CNN.
Сотрудники Федерального бюро расследований в срочном порядке редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу Джеффри Эпштейна. Работы ведутся в круглосуточном режиме, смены сотрудников составляют по двенадцать часов. Это происходит в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, а также в офисах в Нью-Йорке и Шантильи, сообщает CNN.
Редактирование связано с приказом министра юстиции Пэм Бонди, которая стремилась обеспечить «беспрецедентную прозрачность для американского народа». Действия вызваны недовольством сторонников президента Дональда Трампа, которые ожидали, что публикация новых документов прольет свет на связи Эпштейна с влиятельными фигурами.
Первый транш документов, опубликованный в феврале, содержал информацию, которая уже была известна общественности, и встретил негативную реакцию. Теперь ФБР вынуждено удалять данные, которые попадают под законы о конфиденциальности, чтобы избежать повторения подобных ситуаций и удовлетворить общественные ожидания.
Джеффри Эпштейн, известный финансист, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году. Официальная версия его смерти – самоубийство, однако многие считают, что правительство США скрывает детали его преступлений и имена его влиятельных знакомых.
Ранее сообщалось, что министерство юстиций США планирует рассекретить материалы по делу Джеффри Эпштейна, что может вскрыть новые факты о его преступлениях.
В прошлом году федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк начал публиковать документы по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.
Суд в США рассекретил последнюю часть документов по делу покойного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, в них упоминаются имена свыше 150 людей, включая бывших американских президентов Билла Клинтона и Дональда Трампа.