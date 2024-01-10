Опубликованы показания о президентах и миллиардерах из дела Эпштейна

Суд в США опубликовал показания о президентах и бизнесменах из дела миллиардера-педофила Эпштейна

Tекст: Вера Басилая

Речь идет о судебных материалах по иску, поданному в 2015 году американкой Вирджинией Джуффре к Гилейн Максвелл, сообщнице Эпштейна. Джуффре было 17 лет в начале 2000-х годов, Максвелл устроила ее на работу массажисткой у Эпштейна, она стала секс-рабыней миллиардера и принудительно вступала в интимную связь с его гостями.

В обнародованных материалах дела содержатся показания Максвелл, Эпштейна, Джуффре и Сары Рэнсом, еще одной предполагаемой жертвы финансиста, которая подверглась сексуальному насилию уже будучи взрослой, пишет РБК со ссылкой на ABC News.

Джуффре рассказала, как ее принуждали к сексу с миллиардером Лесом Векснером, владельцем компании Victoria’s Secret. Он поддерживал близкие отношения с Эпштейном, а в 1991 году оформил на него доверенность на распоряжение финансами. Кроме того, по показаниям девушки, она имела сексуальные отношения с британским принцем Эндрю, вторым сыном королевы Елизаветы II, за что получила 15 тыс. долларов.

Сам принц Эндрю категорически утверждает, что ничего подобного не было. По словам Джуффре, она имела интимную связь со многими известными лицами: иностранным «принцем», «известным премьер-министром», главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, бывшим сенатором Джорджем Митчеллом, миллиардером Гленном Дубином, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также с основателем модельного агентства Жан-Люком Брюнелем, который помогал Эпштейну в секс-торговле несовершеннолетними.

По ее словам, в 2002 году она присутствовала на ужине с экс-президентом США Биллом Клинтоном на личном острове Эпштейна, Литл-Сент-Джеймс, но не видела, чтобы тот вступал с кем-то в интимную связь. Также она заявила, что встречалась с Дональдом Трампом, но не замечала за ним непристойного поведения.

В ранее обнародованных документах также упоминаются Трамп, Клинтон и его супруга Хиллари, бывший вице-президент США Альберт Гор, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, режиссер Джордж Лукас, актер Кевин Спейси, модель Хайди Клум, фокусник Дэвид Копперфилд, модель Наоми Кэмпбелл, певец Майкл Джексон и многие другие знаменитости.

Отмечается, что наличие имени того или иного человека в судебных документах не обязательно означает его причастность к преступлениям Эпштейна и Максвелл.

Напомним, Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк начал публиковать документы по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, был найден мертвым в тюремной камере.