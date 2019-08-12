Таинственная смерть миллионера-педофила бросает тень на всю американскую элиту

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12 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Рост цен на продовольствие принесет пользу россиянам

Россию рост цен на продовольствие тоже затронет, но многим другим странам будет гораздо хужеФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мировые цены на продовольствие в ближайшие десятилетия будут сильно расти, а доступность еды для десятков миллионов людей станет гораздо ниже. И все это из-за изменения климата на планете. Соответствующий прогноз содержится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Эти тенденции имеют непосредственное отношение и к России, но не в столь угрожающем смысле. Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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Для борьбы с извращенцами корейцам пригодился бы опыт России

«Моя жизнь – не ваше порно». Этот лозунг актуален для женщин современной КореиФото: Ina Fassbender/Reuters
Современная электроника, а также особенности местного законодательства вызвали в Южной Корее настоящую эпидемию вуайеризма. Десятки тысяч женщин регулярно становятся жертвами подглядывающих устройств, записи с которых затем выкладываются в интернет. В России подобное попросту невозможно из-за закона, который регулярно критикует либеральная общественность.  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Ответ на вопрос с той стороны баррикад

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нормальному, рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина. Но одержимость этих хипстеров, которые называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Казань как мать городов русских

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Если бы не 70 лет советской власти и не разруха 90-х – как бы выглядели наши города? Если бы не палили деньги на разрушение храма Христа Спасителя, строительство бассейна, разрушение бассейна, а потом восстановление храма – а просто строили бы бассейны и храмы? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Эпоха импорта моделей развития заканчивается

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наличие собственной модели – недостаточное условие успешной конкуренции на мировой арене, но совершенно необходимое. В ней обязательно будут изъяны. Но анализ опыта наших китайских и западных партнеров говорит, что изъяны – это нестрашно. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
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          С какой целью вы ездите на дачу?
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          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

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          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

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              Таинственная смерть миллионера-педофила бросает тень на всю американскую элиту

              Джеффри Эпштейн был очень загадочной фигурой еще при жизни   12 августа 2019, 20:00
              Фото: Handout/Reuters
              Текст: Виктория Никифорова

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              Мультимиллионер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, найден мертвым в тюремной камере. Официальная версия – самоубийство. Но в нее не верят даже представители власти. Высказываются подозрения в адрес одного из самых могущественных кланов США - четы Клинтонов. Как они могут быть связаны с этим преступлением?

              Джеффри Эпштейн мог бы стать героем не одного детективного романа. Происхождение его темно и невнятно, точный размер и происхождение его состояния – никому не известны. Официальная версия биографии 66-летнего мультимиллионера гласит, что в молодости он был учителем математики, хотя никогда не имел университетского диплома.

              В начале 80-х бывший учитель уже работал в Нью-Йорке в крупном банке. Спустя несколько лет он внезапно позиционировал себя как управляющего инвестициями клиентов с состоянием от одного миллиарда долларов. Кто на деле был его клиентом и как он их финансами управлял, неизвестно. Но большие деньги у Эпштейна появились. К 1992 году он обзавелся крупнейшим особняком на Манхэттене, парком частных самолетов, вскоре прикупил по случаю остров Литл Сент-Джеймс, а потом и Биг Сент-Джеймс по соседству.

              «Он такой таинственный субъект, типа великого Гэтсби, – рассказывал об Эпштейне его коллега в интервью «Нью-Йорк Мэгэзин». – Ему нравится, чтобы люди думали, будто он очень богат, и он тщательно изображает отчужденность. Странно с ним всё.»

              Личная жизнь мультимиллионера и филантропа (в 2003 году он пожертвовал 6,5 миллионов Гарварду) тоже окутана тайной. Слухи упорно связывали его со светской дамой Жислен Максвелл, дочерью удивительного человека Роберта Максвелла. Бедный чешский еврей, он после Второй мировой войны обосновался в Лондоне, стал медиамагнатом, мультимиллионером и британским лордом, однако в 1991 году при загадочных обстоятельствах неудачно свалился со своей яхты и утонул.

              Но несмотря на отношения с богатой наследницей, Эпштейн вел жизнь холостяка. Его вкусы отличались известной эксцентричностью. Еще в 2002 году Дональд Трамп, тогда простой застройщик, упоминал в интервью, что Джеффри питает склонность к «очень юным женщинам». Эпштейн открыто рассказывал своим многочисленным друзьям, что собирается «как можно шире распространить свою ДНК» и хвастался, что для этой цели купил себе поместье в Мексике, где живут женщины, беременные от него.

              Все эти странности воспринимались светским обществом на ура, потому что Эпштейн коллекционировал богатых и могущественных друзей. Среди них числились Билл Клинтон, Барак Обама, британский принц Эндрю, саудовский принц Мохаммед бен Султан, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, известнейший адвокат США и профессор Гарварда Алан Дершовиц. Все они летали на его самолетах, ходили на его вечеринки и навещали его остров Литл Сент-Джеймс.

              Неприятности у Эпштейна начались только в 2007 году. Тогда в полицию обратились несовершеннолетние девушки (младшей из них было всего 14) с заявлением о том, что Эпштейн принуждал их к сексу в своем особняке во Флориде.

              Рядовому американцу за такие дела светила бы, как минимум, двадцаточка. Однако Эпштейн договорился с прокурором штата о досудебной сделке. Он признал свою вину по двум самым незначительным пунктам обвинения, а за это все остальные обвинения были с него сняты. Он получил несколько месяцев тюрьмы, причем шесть дней в неделю его отпускали «поработать в офисе».

              Тонкость тут в том, что, по американским законам, если человек был осужден за преступление (пусть и получил максимально мягкое наказание), больше его за это преступление к ответственности привлекать не могут.

              Так что Эпштейн спокойно продолжил свою деятельность.

              Он близко дружил с 81-летним миллиардером Лесли Векснером, владельцем гигантской фэшн-корпорации L Brands, флагманским брендом которой является марка гламурного нижнего белья Victoria's Secret. Векснер доверил ему управление своими активами и, самое главное, организацию «кастингов». Под этим эвфемизмом скрывались сексуальные оргии, в которые вовлекались несовершеннолетние девушки, мечтавшие поработать моделью. Местом проведения «кастингов» зачастую служил его остров Литл Сент-Джеймс, который в округе уже прозвали «педофильским островом».

              Недавно по делу Эпштейна о вовлечении в проституцию было возобновлено следствие. По его данным, на «педофильский остров» приезжали ведущие бизнесмены и известнейшие политики со всего мира. Среди них были и вип-друзья Эпштейна.

              Одна из девушек, назвавшая себя «секс-рабыней» Эпштейна, показала под присягой, что встречала на Литл Сент-Джеймсе Билла Клинтона, оговорив, правда, что не видела его занимающимся сексом. Другая девушка пояснила в иске, что Эпштейн вместе со своей подружкой Жислен Максвелл принудили ее к сексу с британским принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет.

              Особую активность в кружке Эпштейна проявляли члены Демократической партии США. Одна из истиц заявила,что Эпштейн приказал ей обслужить бывшего губернатора Мэна Джорджа Митчелла и экс-губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона. Оба политика шли от Демпартии.

              Опубликованные следствием 9 августа данные - лишь надводная часть айсберга. На сегодняшний день в деле Эпштейна больше 10 тысяч страниц. Остается только догадываться, сколько там накоплено компромата на мировых лидеров. Но похоже, дело придется закрыть, потому что 10 августа главный фигурант как-то необычайно вовремя покончил с собой.

              Смерть Эпштейна оказалась не менее таинственной, чем его жизнь. Его арестовали 6 июля по обвинению в сутенерстве и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. 24 июля его нашли на пороге камеры без сознания с порезанным горлом. Тогда его откачали и поместили под усиленное наблюдение.

              Однако вскоре усиленное наблюдение сняли. Предполагалось, что к Эпштейну подселят сокамерника, а офицер охраны будет каждые 30 минут заглядывать к нему в камеру.

              Ничего этого сделано не было. 10 августа человек, располагающий компроматом на сильных мира сего, был найден мертвым в своей одиночной камере.

              В том, что это было самоубийство, усомнился даже генпрокурор США. ФБР незамедлительно начало расследование. Тем временем, американская общественность вспомнила о пресловутом «списке Клинтонов». В нем содержатся имена десятков людей, обладающих компроматом на чету политиков, которые погибли или покончили с собой при загадочных и нерасследованных обстоятельствах. Газета ВЗГЛЯД писала об этом списке в связи с гибелью Сета Рича.

              Сразу после смерти Эпштейна соцсети буквально взорвались хэштегом «ClintonBodyAccount” – «отсчет трупов Клинтонов». Одна из сотрудниц президента Трампа, ретвитнув новость об Эпштейне, придумала замечательный неологизм: Hillary'd. Примерный перевод – «его отхилларили».

              Клинтонов многократно обвиняли в том, что они отправляют на тот свет людей, способных разоблачить их финансовые махинации или запутанные сексуальные связи. Разумеется, их мощный административный ресурс делает невозможным любые расследования этой темы. Однако вопросы у граждан продолжают копиться – причем не только к супругам-политикам, но и ко всему руководству Демпартии. Загадочная гибель Эпштейна стал одним из таких вопросов.


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