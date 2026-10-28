Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Минюст внес в список нежелательных финско-украинскую ассоциацию нацобороны
Министерство юстиции включило базирующуюся в Финляндии Финско-украинскую ассоциацию национальной обороны в реестр иностранных структур, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
Финско-украинская ассоциация национальной обороны внесена в перечень организаций, деятельность которых официально признана нежелательной на территории страны, сообщает Минюст России.
В опубликованном ведомством реестре иностранных и международных неправительственных организаций данная структура указана под названиями SUMPY и SUM. Объединение официально зарегистрировано на территории Финляндии.
Решение о запрете работы объединения в стране было принято Генеральной прокуратурой России 9 октября текущего года. Соответствующие изменения уже отражены в официальной базе министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство юстиции запретило работу трех неправительственных структур из Британии, Германии и с Украины на территории России.
Российские власти признали нежелательными более 100 зарубежных организаций с начала года из-за деструктивного влияния на выборы.
В сентябре Министерство юстиции внесло в реестр нежелательных структур еще 15 иностранных неправительственных организаций.