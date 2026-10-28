Театр комедии имени Акимова в Петербурге не стал отменять спектакль после пожара

Tекст: Ольга Иванова

Вечерний показ спектакля состоится в Театре комедии имени Акимова на Невском проспекте, где ранее загорелась обрешетка кровли на площади один квадратный метр. В настоящее время возгорание потушено, на период его ликвидации персонал эвакуировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС.

«Друзья, ждем вас сегодня на спектакле «Турандот»… Помещения театра полностью готовы к работе», – сообщили в театре.

Представители учреждения культуры также выразили благодарность сотрудникам спасательного ведомства, которые оперативно и полностью устранили возгорание на крыше здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на кровле здания Театра комедии имени Акимова на Невском проспекте произошло задымление.

Летом в Выборгском районе города загорелась крыша дворца культуры.

В июле спасатели ликвидировали возгорание в петербургском Театре имени Комиссаржевской.