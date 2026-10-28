Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Театр комедии имени Акимова в Петербурге не стал отменять спектакль после пожара
Вечерний спектакль «Турандот» состоится в Театре комедии имени Акимова в историческом центре Петербурга, несмотря на возгорание на крыше здания.
Вечерний показ спектакля состоится в Театре комедии имени Акимова на Невском проспекте, где ранее загорелась обрешетка кровли на площади один квадратный метр. В настоящее время возгорание потушено, на период его ликвидации персонал эвакуировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС.
«Друзья, ждем вас сегодня на спектакле «Турандот»… Помещения театра полностью готовы к работе», – сообщили в театре.
Представители учреждения культуры также выразили благодарность сотрудникам спасательного ведомства, которые оперативно и полностью устранили возгорание на крыше здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на кровле здания Театра комедии имени Акимова на Невском проспекте произошло задымление.
Летом в Выборгском районе города загорелась крыша дворца культуры.
В июле спасатели ликвидировали возгорание в петербургском Театре имени Комиссаржевской.