Мэр Воронежа назвал число поврежденных при атаке ВСУ домов

Мэр Воронежа Петрин: При атаке ВСУ были повреждены почти 100 домов

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы продолжаем обследовать дома, поврежденные в ходе атаки БПЛА. Их количество достигло почти сотни. Чтобы оперативнее снять вопрос повреждения окон, как уже говорил, приняли решение выплачивать компенсацию за самостоятельно выполненное жителями остекление», – сообщил Петрин в своем канале в Max.

Он уточнил, что речь идет о повреждениях, полученных 26 октября. Город компенсирует расходы тем жителям, которые сами решили провести ремонт окон, балконных дверей или остекление лоджии, добавил градоначальник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область погибли три человека и 39 получили ранения.

В тот же день из-за атаки в Воронеже возникли возгорания на промышленных предприятиях и в зданиях.

Некоторые факультеты Воронежского государственного университета временно перевели на дистанционное обучение.