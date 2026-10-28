Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Мэр Воронежа назвал число поврежденных при атаке ВСУ домов
Мэр Воронежа Петрин: При атаке ВСУ были повреждены почти 100 домов
В Воронеже в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины 26 октября были повреждены почти 100 домов, заявил мэр города Сергей Петрин.
«Мы продолжаем обследовать дома, поврежденные в ходе атаки БПЛА. Их количество достигло почти сотни. Чтобы оперативнее снять вопрос повреждения окон, как уже говорил, приняли решение выплачивать компенсацию за самостоятельно выполненное жителями остекление», – сообщил Петрин в своем канале в Max.
Он уточнил, что речь идет о повреждениях, полученных 26 октября. Город компенсирует расходы тем жителям, которые сами решили провести ремонт окон, балконных дверей или остекление лоджии, добавил градоначальник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область погибли три человека и 39 получили ранения.
В тот же день из-за атаки в Воронеже возникли возгорания на промышленных предприятиях и в зданиях.
Некоторые факультеты Воронежского государственного университета временно перевели на дистанционное обучение.