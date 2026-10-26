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Число погибших при атаке БПЛА в Воронежской области увеличилось до трех человек
Гусев: При атаке беспилотников в Воронежской области погибли три человека
В результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область погибли три человека, еще 39 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Сегодня наш регион в очередной раз подвергся атаке с применением различных средств поражения. Есть разрушения на объектах экономики и в жилом секторе. И, к сожалению, на сегодняшний момент нам известно о троих погибших из 29 пострадавших», – заявил Гусев в Max.
По информации регионального минздрава, число раненых выросло до 39. В стационарах остаются 12 человек, трое из них – в реанимации. 12 пострадавших получают помощь амбулаторно, еще 15 отпустили домой после оказания первой помощи.
Среди пострадавших оказались трое детей. Одна из них, пятилетняя девочка, находится в больнице.
Напомним, СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки на регион. Ранее Гусев сообщил о возникновении пожаров на промышленных предприятиях из-за падения дронов.
Утром в понедельник он информировал о гибели двух человек при атаке БПЛА.