Число погибших при атаке БПЛА в Воронежской области увеличилось до трех человек

Гусев: При атаке беспилотников в Воронежской области погибли три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня наш регион в очередной раз подвергся атаке с применением различных средств поражения. Есть разрушения на объектах экономики и в жилом секторе. И, к сожалению, на сегодняшний момент нам известно о троих погибших из 29 пострадавших», – заявил Гусев в Max.

По информации регионального минздрава, число раненых выросло до 39. В стационарах остаются 12 человек, трое из них – в реанимации. 12 пострадавших получают помощь амбулаторно, еще 15 отпустили домой после оказания первой помощи.

Среди пострадавших оказались трое детей. Одна из них, пятилетняя девочка, находится в больнице.

Напомним, СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки на регион. Ранее Гусев сообщил о возникновении пожаров на промышленных предприятиях из-за падения дронов.

Утром в понедельник он информировал о гибели двух человек при атаке БПЛА.