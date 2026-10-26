Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.10 комментариев
Госминистр Анголы прибыл в Москву на третий саммит Россия – Африка
Государственный министр Анголы Дионизиу Мануэла да Фонсека прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Политик прилетел в Москву в понедельник вечером, передает РИА «Новости». Для гостя накрыли стол с пирогами, баранками и самоваром.
Третий саммит Россия – Африка пройдет в российской столице 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.
Также в российскую столицу прилетел министр иностранных дел Сейшельских Островов Барри Фор.
Президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с президентом Владимиром Путиным на полях форума.