Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.11 комментариев
Здания Мелитопольского госуниверситета повреждены в результате атаки ВСУ
Здания Мелитопольского госуниверситета пострадали от удара беспилотников ВСУ
В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мелитополь Запорожской области повреждены несколько зданий Мелитопольского государственного университета, сообщил проректор вуза Роман Моисеев.
«Прошедшей ночью Мелитопольский государственный университет столкнулся с серьезным вызовом. В результате атак вражеских беспилотников несколько зданий нашего университета получили повреждения. Мы считаем, что это преднамеренный удар Вооруженных сил Украины по гражданскому объекту», – заявил Моисеев ТАСС.
По его словам, под угрозой оказались жизни мирных людей, и, выбрав целью образовательное учреждение, киевский режим вновь продемонстрировал свою террористическую сущность.
Напомним, количество мирных жителей, пострадавших в результате атаки на Мелитополь, выросло до четырех.
Следователь-криминалист СК России по региону Денис Истегнеев рассказал об использовании ВСУ беспилотников «Майя» для атаки на жилой квартал.
В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о ранении трех человек в результате атаки украинского дрона на рейсовый автобус Москва – Мелитополь.