Здания Мелитопольского госуниверситета пострадали от удара беспилотников ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Прошедшей ночью Мелитопольский государственный университет столкнулся с серьезным вызовом. В результате атак вражеских беспилотников несколько зданий нашего университета получили повреждения. Мы считаем, что это преднамеренный удар Вооруженных сил Украины по гражданскому объекту», – заявил Моисеев ТАСС.

По его словам, под угрозой оказались жизни мирных людей, и, выбрав целью образовательное учреждение, киевский режим вновь продемонстрировал свою террористическую сущность.

Напомним, количество мирных жителей, пострадавших в результате атаки на Мелитополь, выросло до четырех.

Следователь-криминалист СК России по региону Денис Истегнеев рассказал об использовании ВСУ беспилотников «Майя» для атаки на жилой квартал.

В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о ранении трех человек в результате атаки украинского дрона на рейсовый автобус Москва – Мелитополь.