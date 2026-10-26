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После атаки дронов под Воронежем задержаны десять направляющихся на юг поездов
Десять пассажирских поездов южного направления следуют с опозданием до почти четырех часов в результате атаки беспилотного летательного аппарата на инфраструктуру в Воронежской области, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.
«На Северо-Кавказскую железную дорогу поступают пассажирские поезда, задержанные в результате атаки БПЛА в Воронежской области на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж», – говорится в сообщении Северо-Кавказской железной дороги в Max.
Ожидается, что поезда поступят на СКЖД с задержкой от 30 минут до 3 часов 50 минут. Кроме того, пассажиров предупредили о возможных задержках в отправлении составов по обороту.
В настоящий момент железнодорожники принимают все необходимые меры для возвращения поездов в нормальный график.
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