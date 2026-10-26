После атаки дронов под Воронежем задержаны десять направляющихся на юг поездов

Tекст: Валерия Городецкая

«На Северо-Кавказскую железную дорогу поступают пассажирские поезда, задержанные в результате атаки БПЛА в Воронежской области на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж», – говорится в сообщении Северо-Кавказской железной дороги в Max.

Ожидается, что поезда поступят на СКЖД с задержкой от 30 минут до 3 часов 50 минут. Кроме того, пассажиров предупредили о возможных задержках в отправлении составов по обороту.

В настоящий момент железнодорожники принимают все необходимые меры для возвращения поездов в нормальный график.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РЖД сообщили о повреждении вагона пассажирского поезда Анапа – Москва в результате атаки беспилотника.

Компания «Гранд сервис экспресс» заявила о задержке трех поездов «Таврия» из-за повреждения контактной сети.

Игроки футбольного клуба «Локомотив» оказались в атакованном дронами пассажирском составе.