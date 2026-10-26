Полиция Германии начала проверку после столкновения лайнера с контейнеровозами

DPA: Полиция ФРГ начала проверку после столкновения лайнера с контейнеровозами

Tекст: Денис Тельманов

«Ведется проверка, имела ли место халатность», – заявила представитель полиции. По ее словам, дело возбуждено по статье о нарушении общественного порядка, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. В случае доказательства вины капитану грозит штраф.

Инцидент произошел в воскресенье. По предварительным данным, причиной столкновения мог стать сильный ветер, помешавший маневрированию лайнера. Один из контейнеровозов получил пробоину длиной около 10 метров. Полиция оценивает ущерб в миллионы евро.

На борту Mein Schiff 3 находились 2,5 тыс. пассажиров и более 900 членов экипажа, никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье круизный лайнер Mein Schiff 3 при отходе от причала в порту Бремерхафена на севере Германии столкнулся с контейнеровозом.

В прошлом месяце правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.

В июле 2025 года в порту германского города Куксхафен в устье Эльбы произошло столкновение двух судов.