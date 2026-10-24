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Бывший чайный дом Гитлера в Баварии охватил сильный пожар
Bild: В Баварии загорелся бывший чайный домик Гитлера «Орлиное гнездо»
В баварском районе Берхтесгаден произошел крупный пожар в бывшем чайном доме Адольфа Гитлера Кельштайнхаус, местная полиция расследует возможный умышленный поджог.
Сообщение о возгорании в историческом здании поступило в пятницу вскоре после 21:00 по местному времени, после чего на место происшествия выехали экстренные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.
Представитель полиции Берхтесгадена сообщил о масштабной операции пожарных по тушению полностью охваченного огнем строения и допустил вероятность умышленного поджога. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют, внутри помещений никого не было.
По пути к месту пожара навстречу полицейским выехал мотоциклист. Офицеры передали информацию ехавшим следом пожарным, которые задержали мужчину, однако его причастность к инциденту пока не установлена.
Кельштайнхаус возвели летом 1938 года в качестве подарка лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. После Второй мировой войны здание, находящееся в собственности земли Бавария, использовалось как горная гостиница.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен сгорели три грузовых автомобиля вооруженных сил Германии.
В сентябре на западе страны неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины. В марте злоумышленник повредил ограждение и кабель у строительной площадки рядом с резиденцией канцлера ФРГ в Берлине.