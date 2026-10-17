Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Мерц заявил о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности
Канцлер ФРГ Мерц назвал неизбежным возврат к обязательному призыву в армию
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что в будущем стране придется отказаться от полностью добровольной модели комплектования вооруженных сил и вернуться к обязательному призыву на военную службу.
Выступая на ежегодной конференции молодежной организации блока ХДС/ХСС в Бонне, глава правительства отметил, что возвращение призыва неслучайно включено в основную программу партии, передает ТАСС.
«И у всех нас усиливается ощущение, что без такой обязанности не пойдет», – констатировал Мерц.
По его словам, большая часть немецкой молодежи готова нести обязательную службу во благо общества. Он напомнил, что с начала текущего года в стране действует новая модель, при которой совершеннолетние граждане мужского пола обязаны проходить медицинское освидетельствование и заполнять анкету о готовности присоединиться к Бундесверу, однако сам набор пока осуществляется исключительно на добровольной основе.
Ранее немецкий канцлер неоднократно обозначал цель превратить вооруженные силы ФРГ в сильнейшую конвенциональную армию Европы. При этом инициативы властей вызвали недовольство в обществе: в германских городах регулярно проходят массовые демонстрации против возвращения воинской повинности, а число заявлений об отказе от несения службы выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жители немецких городов вышли на митинги против возвращения призыва и наращивания вооружений.
В прошлом месяце школьники в Германии устроили забастовки в знак протеста против службы в армии.
Летом министерство обороны ФРГ сообщило о планах принудительно отправлять солдат для прохождения службы на территории Литвы.