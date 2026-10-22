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    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 18:10 • Новости дня

    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин

    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    @ Zuma/ТАСС

    Городские птицы подпускают мужчин ближе, чем женщин, выяснила международная группа исследователей. Закономерность обнаружили у 37 видов в пяти европейских странах, однако объяснить ее причины ученые пока не смогли.

    Во время экспериментов мужчины и женщины сопоставимого роста и в похожей одежде приближались к птицам в городских парках и других зеленых зонах. Ученые фиксировали расстояние, на котором пернатые взлетали. В среднем мужчины могли подойти примерно на метр ближе, чем женщины.

    Всего ученые проанализировали 2701 эпизод. Результаты работы опубликованы в журнале People and Nature, сообщает ScienceDaily. Исследование охватило Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию.

    Различие наблюдалось у всех изученных видов, включая больших синиц, домовых воробьев и черных дроздов. Оно проявлялось как у осторожных сорок, так и у голубей, обычно позволяющих людям приближаться на небольшое расстояние.

    По мнению авторов, результаты указывают на способность городских птиц различать мужчин и женщин. Но какие именно признаки они замечают и почему раньше улетают при приближении женщин, остается неизвестным. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Блумстайн отметил, что анализ подтвердил устойчивость закономерности в разных городах и у разных видов, но убедительного объяснения ей пока нет.

    Среди возможных причин исследователи называют особенности походки, телосложения и химические сигналы, в том числе запахи. Пока это лишь гипотезы, которые предстоит проверить в отдельных экспериментах.

    Янина Бенедетти из Чешского университета естественных наук в Праге обратила внимание на значение открытия для исследований поведения животных. В таких работах нередко предполагается, что личность наблюдателя не влияет на результат. Однако в данном случае реакция птиц зависела от того, кто к ним подходил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году исследования выявили критическое уменьшение численности журавля-красавки, особенно в Калмыкии. Ученые предупредили, что более 500 видов птиц находятся под угрозой вымирания в течение ближайших ста лет из-за изменения климата. Профессиональные орнитологи назвали виды хищных птиц, пригодные для перехвата вражеских дронов, и указали на сложности реализации такой инициативы.

    22 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Черногорией до отмены санкций

    Посол Лукашик: Авиасообщение с Черногорией возможно только после отмены санкций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вернуться к обсуждению возобновления прямого авиасообщения с Черногорией можно будет только после того, как Подгорица снимет санкции в отношении Москвы, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    Условием для возвращения прямых рейсов является отказ черногорской стороны от антироссийских рестрикций, сообщает

    «Запрос на возобновление прямого авиасообщения высок, но к данной теме можно будет вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений», – сказал Лукашик в интервью ТАСС.

    Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России в 2022 году. В рамках этих ограничений республика закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян. В прошлом году МИД республики вызвал российского посла. Весной 2025 года президент Владимир Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 09:50 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по Киеву

    ВС России поразили Южный мост, заводы дронов и ракет в Киеве

    Названы цели массированного удара по Киеву
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям в украинской столице, где производились беспилотники и ракеты для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В Киеве было поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9, указало ведомство в Max.

    Также под удар попали складской комплекс, переоборудованный для выпуска дронов и барражирующих боеприпасов Hornet, промышленное предприятие по производству беспилотников и компонентов для робототехнических комплексов, а также склад дронов и реактивных ускорителей.

    Кроме того, в Киеве был поражен автожелезнодорожный Южный мост, по которому перевозились военные грузы. В Одесской области целями стали объекты инфраструктуры порта Килия, где разгружали и хранили военное имущество, поставляемое из-за рубежа. На переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Черноморск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВС России поразили на Украине заводы по производству ракет и дронов. Во вторник в Кировоградской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. В тот же день в Житомирской области пострадали объекты железнодорожной инфраструктуры.

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    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

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    22 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
    В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
    @ Christophe Gateau/dpa/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные автомобильные пробки парализовали украинскую столицу в результате ограничения движения по поврежденному Южному мосту через Днепр, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве образовались серьезные заторы на дорогах из-за ограничения проезда транспорта по Южному мосту через реку Днепр, передает ТАСС.

    Сообщение средств массовой информации сопровождается видеокадрами с масштабными автомобильными пробками.

    Ранее городская администрация Киева объявляла об ограничении проезда по мосту с правого на левый берег Днепра по причине его повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти ограничили движение по Южному мосту в Киеве.

    СМИ сообщили, что в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    21 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

    NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после того, как на территории страны была ограничена работа спутниковой системы связи военного назначения Starshield, пишет газета The New York Times (NYT).

    Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

    Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

    В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.

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    21 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге

    Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным о мирном соглашении

    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге носили конструктивный характер.

    «В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье», – приводит РИА «Новости» сообщение Уиткоффа в соцсетях.

    Спецпосланник американского президента добавил, что состоявшиеся дискуссии носили конструктивный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

    Представитель Кремля уточнил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Сам Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 06:05 • Новости дня
    Боевики ВСУ прятались в мешках для трупов для нападения в спину

    Солдаты ВСУ притворялись мертвыми при зачистке опорных пунктов в Червоном Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие ложились в мешки для трупов во время зачистки опорных пунктов в населенном пункте Червоный Яр Запорожской области, чтобы атаковать российских бойцов со спины.

    Бойцы группировки войск «Восток» при зачистке украинских позиций обнаруживали лежавших на земле людей в мешках, которые оказывались живыми солдатами противника, передает РИА «Новости».

    «Когда мы заходили, лежат трупы в мешках, а после того, как мы проходили, они пытались нас атаковать со спины, но у них ничего не вышло», – рассказал старший огнеметчик 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Бальтазар.

    По словам военнослужащего, попытки застать российских бойцов врасплох подобным способом украинские солдаты предпринимали несколько раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экипажи танков Т-80БВМ группировки «Восток» сорвали наступление украинских подразделений в Запорожской области. Также Минобороны сообщило о создании условий для продвижения российских войск на этом направлении. Помимо этого, украинские подразделения начали хоронить погибших сослуживцев прямо на боевых позициях.

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    22 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором

    Политолог Стремидловский: Львов наступил на польские «исторические мозоли»

    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    @ Mykola Tys/SOPA Images/ZUMA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Польская общественность болезненно восприняла решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА*». Этот скандал ставит правительство Польши в непростое положение: Варшава обязана продолжать поддержку Украины, но одновременно вынуждена учитывать острую реакцию граждан на чувствительные исторические темы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.

    «Украина вновь болезненно наступает на польские «исторические мозоли». Только в этом году произошло несколько подобных инцидентов. Так, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Затем на Украине с почестями перезахоронили останки коллаборационистов и приспешников нацистов», – напомнил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Сейчас мы наблюдаем третий эпизод – решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА» – и, вероятно, впереди последуют новые шаги», – добавил собеседник. Эта ситуация неприятна польским политикам прежде всего с точки зрения внутренней повестки: в стране начинается новый избирательный цикл – осенью следующего года пройдут выборы в Сейм.

    «Представители правящей коалиции в Польше хотели бы если не полностью вывести украинский вопрос из избирательной кампании, то хотя бы добиться того, чтобы действия Киева и региональных властей – в том числе Львовского областного совета – не провоцировали общественное недовольство из-за чувствительных исторических тем», – указал эксперт.

    Как объясняет Стремидловский, правящая коалиция и правительство Дональда Туска оказываются в очень неудобной позиции: с одной стороны, им необходимо продолжать поддерживать Украину, чего требуют европейские партнеры Варшавы, а с другой – приходится учитывать общественное мнение поляков по украинскому направлению, которые крайне болезненно и эмоционально реагируют на любые шаги, задевающие историческую память.

    На этом фоне фракция «Развитие плюс» Матеуша Моравецкого решила сыграть на этих настроениях и выдвинула инициативу о криминализации бандеровской идеологии. Однако, по оценкам политолога, законопроект – «чистой воды популизм». Он указал, что Моравецкий, будучи премьером Польши, спокойно ездил в Киев и взаимодействовал с Зеленским.

    «Кроме того, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (от которой откололся Моравецкий), вновь напоминает полякам, что он еще в 2016 году сказал Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Но что было сделано польскими властями, в том числе после того, как Львовский облсовет принял решение по «году УПА»? Разве Варшава прекратила оказывать помощь Киеву?» – риторически задается эксперт.

    «Да, страны сейчас обсуждают предоставление кредита – не исключены краткосрочные задержки. Однако, скорее всего, спустя месяц-два, когда общественная напряженность спадет, все снова пойдет, что называется, по накатанной», – заключил Стремидловский.  

    Ранее в Польше остро восприняли решение Львовского областного совета объявить 2027 год «годом УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что такие действия дают дополнительные аргументы для противников вступления Украины в ЕС. «Это неумно, это вредит Украине. Нас это, очевидно, каждый раз раздражает», – сказал он.

    Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш также подчеркнул, что такой шаг «неприемлем», «не укрепляет взаимное доверие», а только усиливает разногласия между двумя странами. «Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции», – добавил глава минобороны.

    В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский включил в список нежелательных на территории республики лиц депутата Львовского облсовета Святослава Шеремета, автора инициативы об объявлении 2027 года годом УПА. А евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник отметила, что Украина после всей помощи от Варшавы «отдает почести геноцидникам польских граждан». Она призвала перестать терпеть «плевки в лицо» со стороны Киева.

    Шеремета счел реакцию Варшавы странной. По его словам, подобные решения на Украине принимали и раньше, а украинцы вправе самостоятельно выбирать национальных героев. Инициатива не была направлена против отношений с Польшей, заверил он. Тем не менее МИД Украины назвал решение Львовского облсовета контрпродуктивным. В ведомстве утверждают, что депутаты не консультировались с центральными органами власти.

    Позже в польском внешнеполитическом министерстве заявили, что окружение Владимира Зеленского заверило Варшаву: решение облсовета не будет введено в действие. Однако скандал не исчерпан. В частности, фракция «Развитие плюс» экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм проект закона о криминализации бандеровской идеологии.

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    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ

    Суд отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро в пользу Банка России

    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank и оставил в силе решение о взыскании с него около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России.

    Заседание кассационной инстанции прошло в закрытом режиме в четверг, передает РИА «Новости». В карточке дела указано, что суд постановил оставить без изменения решение первой инстанции и постановление апелляционного суда.

    В мае Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear. С ответчика взыскали убытки в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

    Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил жалобу бельгийской стороны на это решение, после чего оно вступило в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России оспорил в суде Евросоюза ограничения на взыскание активов с Euroclear.

    Летом бельгийский депозитарий решил подать иск в Бельгии против решения российского суда.

    В мае в Euroclear отказались исполнять постановление по активам ЦБ.

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    22 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные политики делают глупые комментарии о беспорядках в республике ради собственной политической выгоды.

    Макрон отметил, что «манипуляции с информацией после субботних беспорядков привели к заявлениям, которые столь же неприемлемы, сколь и глупы, со стороны многих людей, включая иностранных лидеров», пишет The Guardian.

    На вопрос журналистов о том, имеет ли он в виду американского лидера Дональда Трампа, президент ответил утвердительно. Ранее американский политик обвинил в насилии на улицах французских городов «мигрантов, джихадистов и коммунистов». Макрон также упомянул премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о «нашествии экстремистского ислама».

    По словам французского лидера, политики используют ситуацию во Франции для собственных избирательных кампаний. Он опроверг слухи о вторжении мигрантов и исламистов, назвав их абсолютно ложными, и обратил внимание на распространение сгенерированных нейросетями фейковых изображений.

    Тем временем в Париже запретили проведение акций протеста в четверг из-за угрозы новых беспорядков. В субботу движение «желтых жилетов» планирует провести марш в центре столицы. За время погромов в стране задержали 2,5 тыс. человек, из которых 174 получили тюремные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о потере контроля над протестами со стороны властей.

    Издание Le Figaro сообщило, что половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон.

    В воскресенье президент Франции пообещал наказать участников массовых погромов.

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    21 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время переговоров в Норвегии отчитали Владимира Зеленского за критику в адрес главы Соединенных Штатов, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, во время переговоров в Осло американская делегация в лице Уиткоффа и Кушнера жестко раскритиковала Зеленского за его выпады в адрес президента США, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный источник газеты сообщил, что представители Вашингтона прямо указали Зеленскому, что его поведение «привело президента в ярость». В ответ он пытался возражать и отказываться от своих слов. Тем не менее собеседник издания подчеркнул, что Зеленский «уловил посыл», поэтому на итоговой пресс-конференции в норвежской столице он высказывался о действиях США значительно сдержаннее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским.

    На прошлой неделе The New York Times сообщила, что Вэнс, Кушнер и Уиткофф уговаривали Зеленского прекратить бить по российским НПЗ.

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