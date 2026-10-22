Депутаты внесли в Сейм Польши законопроект о криминализации бандеризма

Reuters: Уиткофф доложит Путину о прогрессе на переговорах с Зеленским

Tекст: Игорь Иножарский

Американский спецпосланник Стив Уиткофф в среду прилетел в Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным после «конструктивных» переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегии, на которых, по словам чиновника США, был достигнут «существенный прогресс» в формировании общего подхода к диалогу с Москвой, передает Reuters.

По данным собеседника агентства, участники встречи в Осло, в том числе лидеры Норвегии и Финляндии, а также представители Европы и НАТО, обсудили ключевые элементы всеобъемлющей мирной схемы – гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление и будущую архитектуру европейской безопасности, а Уиткофф намерен «проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам». Зеленский сообщил, что Украина вновь получает ранние предупреждения о российских ракетных ударах и что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио поставки перехватчиков Patriot и работу системы Starlink.

Президент США Дональд Трамп на фоне ухудшения отношений Вашингтона с Киевом вновь публично призвал Украину «заключить сделку» для завершения конфликта, заявив, что Москва также заинтересована в урегулировании и что «Россия вела себя нормально по вопросу Украины». Он назвал Россию «большой машиной», которая «продолжает перемалывать вперед» и уже «забрала очень большой кусок земли», при этом резко осуждая удары Киева по России и почти не комментируя более масштабные российские удары по Украине.

Reuters напоминает, что администрация Трампа практически прекратила прямые поставки вооружений Киеву, позволяя европейским странам закупать американское оружие по программе PURL, тогда как Пит Хегсет на посту главы Пентагона медлит с одобрением новых запросов на перехватчики Patriot, ссылаясь на необходимость пополнять американские запасы. На этом фоне Трамп одобрил соглашение о закупке российского дизельного топлива и выдал широкую отсрочку по ужесточению антироссийских санкций, а вокруг ограничений в использовании системы Starlink, контролируемой через военную версию Starshield, The Wall Street Journal и само агентство сообщают о роли Трампа и Белого дома в решении Илона Маска замедлить работу сервиса для Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине. В тот же день он высоко оценил позицию России и Китая по урегулированию конфликта. В понедельник Трамп заявил, что Владимир Зеленский из-за отказа от мирной сделки потерял миллион граждан.