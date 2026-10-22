Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Депутаты внесли в Сейм Польши законопроект о криминализации бандеризма
Фракция «Развитие плюс» экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм проект закона о криминализации бандеровской идеологии, сообщила депутат Анна Квецень.
«Развитие плюс» вносит в Сейм законопроект. Закон, который должен криминализировать бандеризм», – заявила депутат в видеоролике, опубликованном на платформе Х.
Инициативу Квецень связала с решением властей Львова объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещенные в России экстремистские организации). Она раскритиковала решение Львовского областного совета, отметив, что оно подрывает отношения Варшавы и Киева и способствует прославлению бандеровской идеологии, передает РИА «Новости».
«Мы не можем этого допустить. Мы должны показать миру, что мы не согласны с прославлением бандеризма», – подчеркнула Квецень.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша приостановила военную помощь Киеву.
Варшава потребовала от украинских властей дистанцироваться от планов Львова.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ